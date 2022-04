Tessy Linda confirma que Nestor Villanueva namorou com ela enquanto chorava na televisão por Florcita Polo

Depois que Florcita Polo anunciou em um comunicado que seu casamento com Néstor Villanueva havia chegado ao fim, o cumbiambero apareceu em diferentes programas de televisão assegurando que ele ainda amava sua esposa e que desejava ter sua família de volta.

No entanto, de acordo com a dançarina Tessy Linda, durante o vez que o cantor de cumbia apareceu na televisão procurando se reconciliar com sua ainda esposa, ela recebeu mensagens de Néstor dizendo que ele a amava e que iria lutar pelo romance que eles estavam começando.

Quando questionada por Magaly Medina, a dançarina destacou que isso aconteceu em fevereiro e que em todos os momentos o cumbiambero lhe dizia que estava separado e que não tinha intenção de voltar para Florcita Polo.

Além disso, ela disse que naquela época acreditava nela porque eles se conheciam há anos. “ Nestor é um cara muito educado que sabe convencer as pessoas, não me vitimou nem nada porque eu também cometi um erro, não deveria acreditar nele ”, disse.

Na entrevista que ela deu no programa Magaly Tv: La firme, Tessy Linda também mostrou algumas mensagens de alta voltagem que ela compartilhou com Néstor Villanueva quando eles estavam namorando, em que ela pediu que ele o visse para um abraço e dormisse na casa de sua amiga.

Em outro momento, a dançarina assumiu que cometeu um erro ao acreditar que tudo o que a cantora lhe dizia, isso sem imaginar que estava afetando uma família e Florcita Polo, que em diferentes ocasiões saiu chorando pedindo para parar de envolver seu ainda marido.

“ Estou aqui para admitir que cometi um erro; mas estou com as calças bem para admitir que as cometi ”, disse ele na presença de Susy Díaz, que também veio ao programa para fazer alguns comentários sobre o assunto.

Finalmente, Tessy Linda indicou que tomou a decisão de deixar Nestor Villanueva quando o viu chorando na televisão dizendo que estava disposto a ter sua família de volta.

“Eu me deixei levar por certas coisas. Eu acreditei nele o que ele estava me dizendo desde que nos conhecemos também. Ele estava sempre sozinho. Ele sempre me ligou. A certa altura, pensei que era verdade que ele estava separado . Depois que ele declarou que ia ter a família de volta, foi quando decidi ficar longe”, disse.

Tessy Linda destacou que em algum momento acreditou nas palavras de Néstor Villanueva, que lhe disse que não voltaria sozinha a Florcita Polo.

QUANTO CUSTA NÉSTOR VILLANUEVA DE PENSIÓN PARA SEUS FILHOS?

Segundo Susy Díaz, Nestor Villanueva cumpre a manutenção de seus filhos, mas gastaria uma quantia bastante baixa, porque segundo o ex-congressista, no total ela só lhe dá 100 solas por semana.

O ex-vedette também apontou que a possibilidade de uma reconciliação entre o cantor e sua filha Florcita é completamente descartada depois que se soube que ele foi infiel em mais de uma ocasião, por isso é conveniente para o cumbiambero assinar o divórcio por mútuo acordo.

