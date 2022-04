Sunedu oferece mais um ano de operação para universidades não licenciadas

A Superintendência Nacional de Ensino Superior (Sunedu) ordenou que as universidades e escolas de pós-graduação para as quais recusaram a licença, que eles têm o período de rescisão expirado e que não alcançaram um excepcional extensão de sua cessação de atividades, pode manter sua operação dentro de um período máximo de um ano.

De acordo com a Resolução 030-2022-SUNEDU/CD do Conselho Diretor, publicada nesta terça-feira no jornal oficial El Peruano, para que essa extensão ocorra, as universidades e escolas com licença negada devem informar a Sunedu sobre o registro de seus alunos e os acordos que eles têm com outras universidades para prosseguir com as transferências.

O superintendente de Sunedu, Oswaldo Zegarra, conversou com a RPP e disse que a medida proposta implica que as universidades, cujo prazo para fechamento é de apenas 2-3 meses, podem continuar a fornecer seus serviços educacionais por até um ano. O motivo que ele menciona é ajudar os alunos que estão prestes a terminar para que possam concluir seus estudos e para aqueles que foram afetados pela pandemia.

“Para nós, o propósito maior do aluno é o fundamental, independentemente das instituições. Sunedu, dentro de um processo de racionalidade, acredita que devemos atendê-lo. São mais de oito mil estudantes beneficiados com a medida”, disse Zegarra.

Zegarra esclareceu que os jovens que se formarem nessas universidades com licenças expiradas não terão problemas para obter seus diplomas acadêmicos assim que terminarem seus estudos.

“No plano de rescisão, uma vez encerrado sua atividade acadêmica, a universidade é obrigada, dentro de 24 meses, a dar seus diplomas acadêmicos para que os jovens possam terminar suas teses e projetos de trabalho. Tudo isso é supervisionado e, se eles não cumprirem essas condições, eles caem em procedimentos administrativos sancionando com multas envolvidas. Infelizmente, tem que ser assim, não podemos cortar essa possibilidade (os jovens)”, alertou.

Ao longo dos anos, o Congresso da República criou vários projetos de lei para beneficiar universidades não licenciadas no Perú. Na mesma linha, em fevereiro deste ano, foi aprovada a lei que propõe restaurar a autonomia e a institucionalidade das universidades peruanas, por meio da modificação do Conselho de Administração da Sunedu.

No final de março, a votação foi novamente tomada sobre esta medida, como a deputada do Partido Púrpura, Flor Pablo, pediu que a primeira votação fosse reconsiderada, mas foi negada por uma maioria do parlamento. Atualmente, o conselho de administração da Sunedu seria composto por dois representantes de universidades estaduais, um de universidades privadas, um da Concytec, um do Sineace, um do Minedu e outro do Conselho de Reitores de Associações Profissionais do Perú.

Também está estabelecido que o superintendente da Sunedu será eleito dentre seus membros representativos. Os representantes das universidades que compõem o conselho de administração serão eleitos em convocatória nacional pelos reitores da universidade, com o prazo da chamada para candidaturas em ambos os casos sendo de 30 dias úteis.

A regra aprovada também especifica que os membros deste conselho são eleitos para um mandato de três anos e não há reeleição.

