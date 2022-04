Sporting Cristal protesta contra a Conmebol pela polêmica decisão arbitral a favor da Universidade Católica

Mortificado! É assim que se sentem no clube do Sporting Cristal depois do que aconteceu na Copa Libertadores e não é de admirar, uma vez que, os celestes empataram 1-1 com o Universidad Católica em Santiago, no entanto, nos últimos minutos houve uma jogada controversa que influenciou o placar.

O que aconteceu? Acontece que o árbitro uruguaio Leodan Gonzalez, no Sporting Cristal contra a Universidade Católica pela segunda data do Grupo H da Copa Libertadores, pegou uma mão inexistente de Percy Liza na área do céu. Assim, com um pênalti, Fernando Zampedri marcou o gol da vitória para os locais e essa decisão gerou agitação na diretiva celestial.

E tudo começou aos 91 minutos, quando no início de uma curva o árbitro da partida, o uruguaio Leodán González, percebeu a mão de Percy Liza depois de um cabeceamento na área do argentino Nehuén Paz, que provavelmente salvou não só sua equipe, mas também a cabeça de seu treinador, o também criticou Cristian Paulucci .

DIRETIVA RIMENSE SE FORTALECE E FAZ SUA RECLAMAÇÃO À CONMEBOL

O Sporting Cristal emitiu uma queixa para a entidade mais alta do futebol sul-americano, afirmando a sua “discordância retumbante” e “forte protesto” porque “foi imposta uma penalidade criminal” contra o Sporting Cristal “após um uso claro. da mão de um jogador da equipe rival”.

Para o Sporting Cristal, a penalidade tomada a favor da Universidad Católica foi uma “decisão arbitral”, o que significa um grande prejuízo à sua instituição, uma vez que lhe foi cobrado um pênalti que terminou em gol do chileno equipe dando-lhe os três pontos da partida.

Além de expressar sua posição e levantar a voz de protesto, a diretiva rimense solicitou que “sejam tomadas as medidas adequadas e que sejam dadas as sanções necessárias à equipe de arbitragem responsável”, uma vez que são claras de que não poderão devolver os pontos que consideram eles perderam, mas procuram estabelecer uma base para o futuro.

O objetivo da declaração, segundo a equipe peruana, é que esse tipo de situação não volte a acontecer “por causa do futebol sul-americano”.

Sporting Cristal protesta ante Conmebol por el polémico fallo arbitral a favor de la U. Católica

Finalmente, a equipe liderada por Roberto Mosquera solicitou que o VAR fosse usado desde o início da maior competição sul-americana para não “cometer erros grosseiros da magnitude do que aconteceu”. O pedido foi divulgado por meio de suas redes sociais e é assinado pelo presidente Joel Raffo Olcese.

Quando é o próximo jogo do Sporting Cristal pela Copa Libertadores?

O Sporting Cristal terá sua segunda visita à Copa Libertadores e jogará contra o Talleres de Córdoba, na próxima terça-feira, 26 de abril às 19h30 (horário peruano),

Sporting Cristal: jogo dos restantes jogos do clube celeste

Quarta, 4 Maio

- Sporting Cristal x Universidade Católica - Estádio Nacional (21h00)

Terça, 17 maio

- Sporting Cristal x Workshops - Estádio Nacional (19h30)

Terça, 24 maio

- Flamengo x Sporting Cristal - Estádio do Maracanã (19h30)

