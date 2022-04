Rodrigo González diz que Florcita Polo está lucrando com seu drama familiar

Eles não toleraram isso! Rodrigo González e Gigi Mitre ficaram chateados ao saber que Florcita Polo comentou em outro programa de TV que se sentiu assediada pelas câmaras Amor y Fuego, que a seguem para descobrir sua opinião sobre o alegada infidelidade de seu ainda marido Néstor Villanueva.

De acordo com apresentadores de televisão, a filha de Susy Diaz não se importa de andar por diferentes canais para falar sobre seu drama familiar, mas quando um repórter de seu programa se aproxima dela, ela interpreta o crime.

Da mesma forma, o popular 'Peluchín' apontou que Florcita Polo se encontraria faturando com o escândalo que Néstor Villanueva estrelou, já que para ela assistir a outros programas de televisão ela cobra uma quantia significativa em dinheiro.

“ Por que ele está se vitimando agora, por que ele não fala na frente de nossas câmeras, por que não oferecemos a ele um bônus no meio? que é o que ela está acostumada a fazer (...) ela faz a turnê de vitimização, a turnê da pena. Ela sai fazendo todo o seu discurso (discurso) como nova vereadora”, comentou Rodrigo.

O apresentador de Amor y Fuego também detalhou que eles fazem a mesma coisa que outros meios de comunicação, procurando por ela para realizar uma entrevista; no entanto, a única diferença que existe entre eles é que a revista Willax Television não oferece um pagamento intermediário.

“(Você nos diz perseguidores) por ficar do lado de fora e perguntar a mesma coisa que eles perguntam a você apenas com um pagamento intermediário? Eu não entendo, quando há dinheiro envolvido não é considerado assédio e quando eu não pago é assédio? Não acreditamos no seu rosto de 'Eu me torno a virgem do povo' ”, acrescentou.

Por sua vez, Gigi Mitre pediu a Florcita que parasse de chamá-los de perseguidores, porque o que eles fazem é um trabalho e não cometeram nenhum crime. “Nós conhecemos você, nós sabemos como você trabalha... não nos chame de perseguidores porque isso é um crime, não vamos começar porque você perde”, acrescentou.

Para concluir, Rodrigo González enfatizou que, graças ao ampay que fizeram a Néstor Villanueva, diferentes meios de comunicação entraram em contato com ela e ela conseguiu promover seus vestidos. “Se você não é suficiente com a distribuição que está lá, não nos assine de valentões”, acrescentou.

Rodrigo González desencadeou toda a sua indignação contra Florcita Polo porque disse que ela se sentiu assediada pelas câmeras Amor y Fuego.

FLORCITA RECLAMA DA IMPRENSA

Florcita Polo no América Hoy começou a falar sobre sua separação de Néstor Villanueva. A presunçosa Susy Diaz deixou claro que seria a última vez que ela falaria sobre isso e pediu à imprensa que parasse de procurá-la para que ela pudesse continuar falando sobre seu marido ainda.

“Tudo isso é muito complicado para mim, tenho fugido de deixar meus filhos na escola; no entanto, tenho que continuar trabalhando, seguir em frente, mas já é demais, muita imprensa está me procurando. Respeito o trabalho deles na imprensa e tudo mais, mas eles também precisam respeitar o silêncio de uma pessoa quando não se sentem bem ”, disse Flor Polo Díaz.

