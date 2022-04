Raymundo Riva Palacio alertou que escândalos de vídeo envolvendo filhos de AMLO podem estar na posse da EPN

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2018.- Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se reúne con Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección a la Presidencia de la República, en Palacio Nacional, para entrar en detalles de la transición de poderes. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente do México, experimentou grandes controvérsias ao longo de seu mandato de seis anos, impulsionado principalmente pela publicação de escândalos em vídeo que tiveram até seus parentes como protagonistas.

É o caso de Pío López Obrador, cujos vídeos foram divulgados recebendo dinheiro de David León, ex-Coordenador de Proteção Civil, para contribuir com as operações do Movimiento Regeneración Nacional (Morena) em Chiapas.

Até nos lembramos daquele em que Alejandro Esquer Verdugo, agora secretário particular do presidente Andrés Manuel López Obrador, depositou supostos números de milhares de pesos em um fundo para o terremoto no México que supostamente acabou nas mãos de operadores morenoistas anos depois.

No entanto, há muitas outras ameaças em cima da mesa para publicar outras gravações nas quais os filhos de AMLO podem ser identificados em situações que poderiam ameaçar o combate à corrupção da Quarta Transformação (Q4), de acordo com o jornalista Raymundo Riva Palácio.

O escritor relatou através de sua coluna mais recente para a Ejecentral que há pelo menos quatro meses, o Palácio Nacional procura o proprietário ou proprietários desses vídeos para neutralizá-los definitivamente, e o presidente está livre de outra preocupação.

Além disso, ele destacou que até agora não se sabe quantas dessas gravações existem hoje, nem se estão na posse de certos indivíduos ou grupos políticos, que poderiam fazer uso ilimitado delas em situações extremas que poderiam colocá-las em perigo.

Uma das alternativas apresentadas pelo próprio Riva Palacio foi a possibilidade de ser o próprio Enrique Peña Nieto, que tem esses vídeos em sua posse. Ele chegou a garantir que colaboradores do presidente o informaram de que havia comunicação entre os dois para troca de armaduras.

Em resposta, o governo da Quarta Transformação alertou que Enrique Peña Nieto não é processado de forma alguma por crimes de corrupção ligados à empresa Odebrecht, em troca, seus filhos que ainda não caíram nas redes do escândalo teriam sido blindados.

Riva Palacio apontou que esses vídeos podem ser uma estratégia bem planejada da Pesquisa de Oposição, onde altos funcionários no período de seis anos da EPN poderiam acessar vídeos contra os filhos de AMLO no caso de qualquer movimento suspeito contra eles, ou simplesmente procurando causar danos morais à política figuras de grande importância.

Ele até alertou que quem tivesse esses vídeos em suas mãos poderia usá-los de acordo com a situação atual, mesmo que o que é transmitido seja verdadeiro ou falso.

“É muito fácil brincar com a mente, e um vídeo com imagens de seus filhos ou colaboradores próximos em situações comprometedoras seria devastador para López Obrador”, concluiu o jornalista Raymundo Riva Palácio para a Ejecentral, embora, por enquanto, o suposto pacto presidencial entre o dois ainda está no lugar.

Esse suposto pacto que o jornalista mencionou em sua coluna levou Peña Nieto a prometer não se envolver nas eleições de 2018 de forma alguma, em troca de López Obrador, se ganhasse, não processá-lo por qualquer crime que pudesse ter cometido durante seu tempo em Los Pinos.

Naquele ano, AMLO concorreu à presidência contra José Antonio Meade, do partido do presidente, o PRI, e Ricardo Anaya, do PAN, bem como Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, como independente. Finalmente, durante sua terceira tentativa, ele conseguiu se tornar presidente.

