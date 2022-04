Quando eles vão parar o extermínio? Outro líder social assassinado na Colômbia, desta vez em Putumayo

Sem solução substantiva para o extermínio que os líderes sociais vêm sofrendo no país desde que o acordo de paz foi assinado entre o Estado colombiano e a extinta guerrilha das FARC, o assassinato de um líder social foi novamente relatado. Desta vez, a vítima foi Pedro Baquero Cárdenas, que durante anos ocupou vários cargos no Conselho de Ação Comunitária da aldeia Independencia, que pertence à inspeção do Arizona do município de Puerto Caicedo (Putumayo), no sul da Colômbia.

De acordo com a Rádio Caracol, um grupo de homens fortemente armados invadiu a casa do falecido, que foi morto com vários tiros de armas de fogo.

Enquanto isso, no portal de notícias digitais Cuarto de Hora, eles citaram um documento no qual a Rede de Direitos Humanos Putumayo confirma o assassinato do líder social que havia sido reconhecido há 20 anos por seu trabalho com a comunidade.

“Ele foi baleado a sangue frio; em meio à ansiedade e emergência, a comunidade da aldeia conseguiu uma ambulância, mas infelizmente ele morre a caminho do hospital”, disseram no comunicado.

Eles enfatizaram que o assassinato de Baquero materializou as ameaças às quais líderes sociais, defensores dos direitos humanos e meio ambiente estavam sendo submetidos naquela área do sul do país.

Enquanto isso, em La W, o coordenador da Rede de Direitos Humanos Putumayo, Yuri Quintero, apontou que Baquero foi vítima de ameaças.

“Ele foi deslocado de sua comunidade natal há mais de dois meses devido ao aumento da presença de grupos fora da lei em Puerto Caicedo. A área rural deste município está em uma situação de risco muito alto devido à presença desses atores do conflito”, disse.

Quintero acrescentou que o líder social havia retornado à população para uma celebração com a família de sua esposa e que seu assassinato ocorreu em meio à disputa sobre o território que esses grupos ilegais vêm perpetrando naquela área da Colômbia que levou ao confinamento e deslocamento forçado.

Esse flagelo não foi interrompido no país desde 2016, quando o acordo de paz foi assinado com as extintas FARC, e só nos primeiros três meses deste ano há um registro de 15 homicídios de pessoas que trabalham para comunidades, de acordo com dados manipulados pelo Instituto para o Desenvolvimento e a Paz Estudos (Indepaz).

Esses assassinatos ocorreram nos departamentos de Bolívar, Boyacá, Choco, Caqueta, Cauca, Putumayo, Norte de Santander, San Andrés Isla e Tolima.

De acordo com os números do Indepaz, durante o terceiro mês de 2022 houve 9 massacres que deixaram um número de 36 vítimas mortais, mais três em relação ao mesmo mês de 2021, nos quais também foram registrados 9 massacres mas nos quais 33 vítimas foram mortas.

“No meio dos massacres, houve vítimas menores, como o que aconteceu em Balboa (Cauca), onde Rubenia Arada, de 32 anos, Brandon Mesa, de 14 anos, e Maikol Cabrera, de 11 anos, foram assassinados. Essas pessoas morreram depois que homens armados chegaram atirando em um grupo de pessoas que estavam em trânsito pela área do bairro de Bolívar”, disse o Indepaz no balanço.

Nesse sentido, o Indepaz também explicou que durante o primeiro trimestre de 2022, o número de assassinatos e massacres contra líderes sociais aumentou, sendo essa uma tendência de violência que surpreende o país.

Segundo dados, 48 líderes e defensores dos direitos humanos foram mortos na Colômbia; 42 foram registrados em 2021. Além disso, o primeiro trimestre de 2022 também supera o número de massacres registrados no mesmo período do ano passado, de 23 massacres com 84 vítimas mortais em 2021 para 27 massacres com 94 vítimas mortais até agora em 2022.

CONTINUE LENDO: