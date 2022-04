Prepare-se para o desembarque de “Patrulha Canina: O Filme”, neste dia 14 de abril na Paramount+

Equipados com a melhor tecnologia, os filhotes lutam juntos para salvar os habitantes de Ciudad Aventura. (Paramount )

Depois de uma longa espera, o filme canadense de ação e aventura, lançado nos cinemas em 2021, está chegando à Paramount +. Isso é baseado na série de televisão Paw Patrol criada por Keith Chapman.

No filme, Ryder e os Cubs são chamados para Adventure City para evitar que o prefeito Humdinger transforme a movimentada metrópole em um estado de caos. Com uma nova sede, novos gadgets e veículos, e até mesmo um novo filhote chamado Liberty, Paw Patrol está pronto para uma aventura épica que é “divertida e encantadora”.

Vamos mergulhar na história

Em Bahia Aventura, um motorista de caminhão bate e fica pendurado na ponte da cidade. O Capitão Turbot encontra a cena e chama Ryder, que envia as Patrulhas Caninas em ação. Chase, o cachorrinho policial, salva o caminhoneiro. Enquanto isso, na vizinha Adventure City, o arquiinimigo da Patrulha Canina, o prefeito Humdinger, foi recentemente eleito prefeito. Conhecendo seus crimes infames no Cloud Background, um dachshund chamado Liberty chama a equipe. Ele chega e se instala em seu novo quartel.

Enquanto isso, Humdinger, devido ao mau tempo, usa um dispositivo chamado apanhador de nuvens para limpar o céu e realizar um show de fogos de artifício. No entanto, ele sai do controle causando um incêndio e o equipamento é alertado. Humdinger enfurecido diz a seus capangas Butch e Ruben para se livrarem da Patrulha Canina por qualquer meio.

Apresentando as vozes em espanhol de Bryan e Eddy Skabeche como Ruben e Butch; e Nina Rubín Legarreta como Liberty, Paw Patrol: o filme contém horas de entretenimento com conteúdo extra exclusivo. O filme foi produzido pela Spin Master Entertainment, a empresa de brinquedos por trás da série, com animação fornecida pela Mikros Image. Foi dirigido por Cal Brunker, que co-escreveu o roteiro com Billy Frolick e Bob Barlen baseado em uma história de Frolick. É o primeiro de vários filmes planejados produzidos sob a marca Spin Master Entertainment.

Em 3 de novembro de 2021, após um enorme sucesso de bilheteria, a Spin Master e a Nickelodeon Movies anunciaram oficialmente que uma sequência intitulada Paw Patrol: The Mighty Movie estava em desenvolvimento.

CONTINUE LENDO: