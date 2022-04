Pharaoh Love Shady vs. Residente: o que dizem as letras de sua nova música

Freestyle feito em Arequipa. Em março, a cena musical latino-americana parou quando René Pérez, conhecido como Residente, lançou um “atirador” contra J Balvin. Essa música foi tocada junto com o produtor argentino Bizarrap como parte de sua série BZRP Music Sessions. Após seu lançamento, muitos artistas estiveram presentes em suas redes sociais para mostrar seu apoio a cada um. Entre eles estava o Pharaoh Love Shady, que ganhou popularidade na Internet com suas músicas virais e sua maneira de se vestir. Se tivermos que associá-lo a outro personagem, seria Tongo ou a Tigresa do Oriente por causa do impacto que teve nas plataformas digitais.

Quando a música do ex-cantor da Calle 13 foi lançada, o jovem de Arequipa expressou seu total apoio ao colombiano, insinuando que ele “faria algo” para se expressar sobre o ocorrido. Algumas semanas se passaram e ele já surpreendeu seus seguidores, e curiosos, com a publicação de sua “tiradera”, que ele intitulou como “Rip [R] esentido (sessão Freestyle #13)”.

A música foi produzida por sua gravadora Híbrido Gang Music. Para compartilhar a notícia, eles usaram sua conta oficial no Instagram, na qual usaram uma imagem de René Pérez com lágrimas no rosto, acompanhada da seguinte mensagem: “Ouvimos seu identificador do artista e definitivamente bairro para [R] esentido, não há dúvida sobre isso. Vamos”.

Finalmente, em 12 de março, o videoclipe de sua música foi lançado oficialmente, que rapidamente entrou nas principais tendências do YouTube. Em poucas horas, atingiu 1 milhão de visualizações. Esse “pull” também está disponível no Spotify, Apple Music e Deezer.

Faraón Love Shady lanza tiradera a Residente. Créditos: YouTube.

LETRA RIP RESENTIDO

Ao contrário do tema Residente, que durou 11 minutos, ele foi desenvolvido em 3 minutos. De acordo com o que ele mostra no videoclipe, a gravação teria sido feita em Arequipa, onde nasceu Jesús Valle Choque, o verdadeiro nome de “o deus da versatilidade”. Aqui você encontra a letra completa da música dedicada a Residente:

¡Raaaaaaa!

Chegou o Pharaoh Love Shady

Para deixar o ressentido

Vale a pena 'neste sanduíche de salsicha

Você não é muito

Você se vende por algumas fichas

Que sepan também

que você come minha salsicha

Você critica o cachorro-quente

aqui nós abaixamos com chicha

¡Raaaaaaa!

Pharaoh Love Shady Eu pareço bem Eu não falho

Você é uma cópia de “Slim Shady”, Eminem, eu desmaiei

O pior júri da batalha dos galos

Não seria nada se não fosse pelo White Lion

No passado, você disse que era autista.

Só para encobrir seu fanatismo comunista

Eu sei que no fundo você também é racista

Lembre-se de que Chávez também era terrorista.

O único filósofo do rap se chama Vico

Você o coloca junto com o Aldo ao lado dele, você fica garoto.

O que foi, René, você está cuidando dos caras?

Você tem um rosto para os pobres, mas você vive como rico

Você não tem vergonha de ter tantos prêmios

Você tem que jogar Balvin, isso não é genial.

Você usa o ódio para elevar sua carreira

Então você corre e se exercita da mesma forma que ficou do lado de fora

Calle 13, residente ou visitante

Você é cantor, ativista ou estudante?

Quebra sua bunda, você nem é meu inimigo

Desde que nasci, os que estão lá atrás vieram comigo.

Deixe aqueles que querem entrar em você morrer no final

Eu sou a nova era e isso é multiviral

Você não lança um álbum desde 2017

E eu deixo isso lá no fundo como uma loucura, ousa tete

Vale a pena 'neste sanduíche de salsicha

Você não é muito

Você se vende por algumas fichas

Que sepan também

que você come minha salsicha

Você critica o cachorro-quente

aqui nós abaixamos com chicha

R-E-N-E

Você não pode ficar um ano sem TV

Aceite que você também é viciado em fama

Quando ninguém fala sobre você, você chora e grita na sua cama

Quando você vê o outro homem ganhar, você fica histérico.

Sou original neste jogo e seu genérico

Você se lembra quando bateu naquele ventilador no México?

Eu sou a voz de John, o esquizofrênico

Eu vou te matar e para mim isso é um estilo livre

O dia da sua morte chegou e não estamos no Havaí

Eu moro na vila, la sierra, onde você agita suas entranhas

Residente, vou arrastá-lo de Trujillo para Arequipa

Você pega um atirador no meio de uma guerra

Gerando mais violência, você não quer essa terra

Bombas entre a Rússia e a Ucrânia não as consomem

De tanto fogo em letras que você fez uma cortina de fumaça

Você é um hipócrita, você não representa a minha escola

Demorou muito para aceitar que dentro é pa 'Cosculluela

Você veste a camisa polo Canserbero em seus vídeos

E na vida você não o apoiou, eu não acredito em você nada

Já se aposentar, sua idade está indo embora

Você se contradiz, não dá o exemplo para a sociedade

Você não pode ser rei se você tem o mal lá no fundo

Ei, René, você não é dono da verdade

¡Raaaaaaa!

Chegou o Pharaoh Love Shady

Para deixar o ressentido

Vale a pena 'neste sanduíche de salsicha

Você não é muito

Você se vende por algumas fichas

Que sepan também

que você come minha salsicha

Você critica o cachorro-quente

aqui nós abaixamos com chicha

