Pharaoh Love Shady lançou uma nova música onde ele 'joga' Residente após briga com J Balvin

Mais de um mês se passou desde a luta entre Residente e J Balvin que atingiu seu auge com a música do ex-membro de ' Calle 13′ que gerou viralização, críticas e até memes contra a cantora colombiana. No entanto, outro músico saiu em defesa do reggaetonero, o peruano Pharaón Love Shady que lançou “Rip [R] esentido” na terça-feira, com uma forte mensagem contra o ex-Calle 13.

Como você se lembra, o faraó peruano Love Shady expressou sua total discordância com a 'tiradera' que Residente fez para deixar o artista colombiano mal parado. O fato é contextualizado quando as 29ª Sessões BZRP foram lançadas, onde René Pérez liberou sua raiva contra quem já foi seu amigo. Por que motivo você decidiu lançar uma música como uma 'tiradera' contra o porto-riquenho? Aqui está a história.

Após o escândalo entre Residente e J Balvin, Pharaoh Love Shady lançou uma música voltada para o rapper. Vídeo: YouTube/Pharaoh Love Shady.

MENSAGENS

Em sua conta no Instagram, Pharaoh aproveitou a oportunidade para enviar uma história em que deu todo o seu apoio a J Balvin, encorajando-o a responder às críticas que Residente teve contra ele durante sua última sessão musical.

“Balvin não saia”, responde o comunista. Lembre-se de que o artista NK o varreu uma vez. Se ele pudesse fazer isso, você também pode fazer. Vamos lá ”, escreveu o popular cantor peruano que respeita muito o artista colombiano.

Não só isso, já que no início de abril, Love Shady aproveitou a oportunidade para enviar uma nova mensagem ao Residente. Através de histórias, ele expandiu seu aborrecimento com a maneira como o porto-riquenho criticava o gênero urbano da música. “Oh, meu Deus, o que será de você, você tem pena. Dói-me que você tenha jogado o gênero urbano porque, graças ao gênero, saí das ruas e hoje me dou uma vida boa, vivo feliz, vivo bem economicamente, minha vida está muito melhor do que era antes”, disse.

Por essa razão, ele o considerou um “covarde” e “hipócrita”, a ponto de chamá-lo de “ressentido”.

“ Ressentido, por que você continua jogando o gênero? Quando você começou, estava fazendo reggaeton e triunfou como artista. Agora, velho na casa dos 40, você tem delírio de rapper, você prefere que eles não se lembrem mais de você como reggaeton. O que é essa hipocrisia, ressentida? ”, disse o faraó.

“Você usa esse [R] em seu boné ressentido, você envergonha o gênero (...) Depois que o gênero urbano alimentou você e você comprou aquela casa, que custa algo de 4 milhões de dólares, agora você acredita que tudo o que conseguiu foi fazer rap; essa hipocrisia envergonha. Uau, você está arrependido, ressentido! “, continuou Pharaoh Love Shady em relação ao logotipo do boné que o rapper tem.

A 'TIRADERA' CONTRA RESIDENTE

Depois de postar em seu Instagram uma meta de liberar a 'tiradera', Love Shady se preparou para lançar a música que saiu hoje, 12 de abril, à tarde. Intitulado “Rip [R] esentido” com mensagens diretas para o rapper, que já se tornou viral nas redes sociais.

“O pior júri na batalha dos galos, não seria nada se você não fosse pelo Leão Branco/No passado você disse que era autista, apenas para encobrir seu fanatismo comunista. Eu sei que no fundo você também é racista, lembre-se que Chávez também era terrorista/O que era René, você conhece os tipos, faz cara pelos pobres, mas vive como rico”, são algumas das frases da música que está em alta no Youtube e rapidamente ultrapassou 200 mil visualizações. Eles também deixaram memes que se tornaram virais no Twitter.

Faraón Love Shady saca canción y responde a residente.

