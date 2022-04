Os melhores memes que o atirador de Pharaoh Love Shady deixou um Residente

Mais de um mês atrás, aconteceu a briga entre Residente e J Balvin, que atingiu seu auge com a música do ex-membro da 'Calle 13′ que gerou viralização, críticas e até memes contra a cantora colombiana. No entanto, outro músico saiu em defesa do reggaetonero, o peruano Pharaón Love Shady que lançou “Rip [R] esentido” na terça-feira, com uma forte mensagem contra o ex-Calle 13.

Neste novo single, o artista peruano Jesús Valle Choque mais conhecido como Faraón Love Shady ataca o porto-riquenho com referência ao carrinho de cachorro-quente, que serviu para fazer Residente zombar do reggaetonero colombiano.

“O Faraó Love Shady chegou para quebrá-lo para os ressentidos. Tudo vale neste sanduíche de salsicha, você não é tudo, você se vende por uma ficha”, é ouvida em parte da música.

“No passado, você disse que era autista só para encobrir seu fanatismo comunista. Eu sei que no fundo você também é racista, lembre-se que Chávez também era um terrorista. Você não tem vergonha de você com tantos prêmios ter que jogar Balvin, isso não é genial”, acrescenta no rap.

O vídeo em que o Pharaoh Love Shady dedica várias estrofes ao ex-vocalista do Calle 13 já está disponível no YouTube e já acumulou mais de 860.000 visualizações até agora.

ELE TEVE UMA BOA REAÇÃO ENTRE AS PESSOAS

O relato peruano deixado fora do contexto emitiu um parecer “O faraó Love Shady acabou de enterrar vivo o residente comunista. Ótimo, Lord Pharaoh”, foi o post dele.

O usuário do Twitter Alvaro Tejada disse o seguinte. “Não sou fã do Faraó Love Shady, mas neste tiroteio ele contou a Residente todas as suas verdades. “No passado você disse que era autista, só para encobrir seu fanatismo comunista “lembre-se que Chávez também era um terrorista. Você coloca um rosto para os pobres, mas você vive como um homem rico.”

VEJA OS MEMES DEIXADOS PELA MÚSICA

Memes estavam em alta nas mídias sociais

Pharaoh Love Shady provou que rap é coisa dele

Como você se lembra, o faraó peruano Love Shady expressou sua total discordância com a 'tiradera' que Residente fez para deixar o artista colombiano mal parado. O fato é contextualizado quando as 29ª Sessões BZRP foram lançadas, onde René Pérez liberou sua raiva contra quem já foi seu amigo.

O faraó Love Shady mostrou seu apoio a J Balvin

E com o lançamento da música de Residente, onde ele supostamente estava atacando J Balvin, vários artistas nacionais e internacionais se manifestaram sobre isso e deram seu apoio ao cantor colombiano. Este foi o caso do Faraó Love Shady, que o encorajou através das redes sociais.

“Balvin não se deixe (...) Se ele pudesse fazer isso, você também pode fazer. Vamos lá”, escreveu o faraó em sua história no Instagram. Como você se lembra, o intérprete de “In da Guetto”, escreveu o intérprete de Arequipa.

