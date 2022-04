O Uruguai está entre os 25 principais países em termos de segurança e proteção

View of Plaza Independencia (Independence Square) in Montevideo downtown, Uruguay. Images taken outdoors, daylight. Digital composite, several images stitched together.

O Uruguai entrou no ranking dos 40 maiores cidadãos do mundo, de acordo com uma lista elaborada pela CS Global Partners, a empresa inglesa de marketing e consultoria, que também é especializada em soluções de residência e cidadania por investimento.

A empresa gera o Relatório de Cidadania Mundial, que classifica 187 países ao redor do mundo. A satisfação, a atratividade e os padrões de qualidade de vida relatados ao morar neles são levados em consideração, de acordo com Nueva Majoridad Uruguay, um centro de estudos dedicado ao estudo e análise sociopolítica.

Foi assim que o Uruguai alcançou 72,3 pontos, assim como países como a Romênia, e alcançou o número 39, com média de todas as categorias. Nos países da América Latina, ficou em segundo lugar, depois do Chile, que marcou 75,1 pontos. Este último ficou em 33º lugar no ranking global.

As pontuações são calculadas com base em cinco características: segurança e proteção, oportunidade econômica, qualidade de vida, mobilidade global e liberdade financeira. Nesse sentido, embora o Uruguai esteja entre os 50 primeiros, onde tem mais pontos está no pilar “segurança e proteção”. Lá, ficou em 25º lugar no mundo e é o primeiro da América Latina.

Especificamente dentro de “segurança e proteção”, a capacidade que cada país oferece nesses parâmetros é medida, tanto no nível individual de cada cidadão quanto em situações de conflito geral. Com uma pontuação de 81,9, o Uruguai ficou em 25º lugar e primeiro em seu continente.

Acima do Uruguai estava San Marino, com 82,4 pontos e, abaixo, Mônaco, com 81,8. Ao mesmo tempo, o próximo país latino-americano a aparecer no ranking é a Costa Rica, em 30º lugar, com 78,5 pontos, e o Chile, no 41º lugar, com 74,8 pontos. O primeiro, em todo o mundo, é a Islândia com 96,2 pontos.

Quanto à “oportunidade econômica”, o Uruguai alcançou 63,5 pontos, aparecendo em 47º lugar. Esse recurso avalia a capacidade de cada país de estender riqueza, conforto material e outros benefícios, uma das chaves para uma economia forte, a todos os seus cidadãos.

Regionalmente, a “Suíça da América” é o terceiro país mais atraente nessa área. Antes dele estão o Chile, em 27º lugar, com 70,5 pontos, e o México, em 42º lugar, com 64,9 pontos. Globalmente, a pontuação mais alta foi Cingapura, com 84,8 pontos.

No que diz respeito à qualidade de vida, é uma das piores pontuações que o Uruguai tem. A empresa mede e calcula a capacidade de um país proporcionar aos seus cidadãos uma alta qualidade de vida no que é físico, econômico, cultural, social e educacional.

En movilidad global, que mide la cantidad de países a los que los ciudadanos pueden acceder sin necesidad de una visa, Uruguay logró el puesto número 29 a nivel mundial. Foto: Punta del Este, la ciudad que atrae más turistas en el país (EFE/Federico Anfitti) EFE

Nesta categoria, o país marcou 73,6 pontos, ocupando a 53ª posição. Está rodeado por Montenegro, com 73,8 pontos e pelo Cazaquistão, com 73,1 pontos. No nível latino-americano, ocupa o quarto lugar, abaixo do Chile, com 77,7 pontos, da Argentina, com 78,8 pontos, e da Costa Rica, com 73,9 pontos. Por sua vez, a Suíça ficou em primeiro lugar no mundo com 92 pontos.

A mobilidade global mede o número de países que os cidadãos podem acessar sem a necessidade de visto. Esta categoria é a segunda em que o Uruguai alcançou a melhor pontuação do mundo. Com 72,9 pontos, ficou em 29º lugar entre o México, com 74,6, e Mauricio, com 72,6.

Globalmente, o país com o melhor acesso de viagens para outras nações é o Japão, que marcou 91,4 pontos. Entre as empresas latino-americanas, acima do Uruguai, estão o Chile, com 82,6, a Argentina com 78,8 e o Brasil com 76,3.

Finalmente, em termos de liberdade financeira, o Uruguai marcou 66,3 pontos, o que seria sua pontuação mais baixa em todas as categorias. Aparece, em todo o mundo, em 36º lugar. Isso leva em consideração a capacidade de cada país de fornecer um quadro regulatório favorável e estável para o registro e desempenho de negócios e a detenção de ativos pessoais e comerciais.

O Uruguai é, portanto, o segundo latino-americano nesta categoria, atrás do Chile, que ocupa o 27º lugar mundial com 69,8 pontos. A Nova Zelândia tem a melhor liberdade financeira do mundo, com 87,4 pontos.

