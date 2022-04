Melcochita entra na política como candidata a vereadora de La Victoria com Fuerza Popular

Mais de um chamou a atenção para saber que Melcochita vai concorrer como candidata a conselheira de La Victoria. O comediante se aventurará na política por meio do partido de Keiko Fujimori, Popular Force.

De acordo com o site do Júri Eleitoral Nacional, Pablo Villanueva tem o número 7 na lista e se ele ganhar seu candidato, ele poderá realizar diferentes procedimentos municipais nos próximos anos 4.

Deve-se notar que esta não é a primeira vez que o comediante expressa seu desejo de ingressar em cargos públicos, já que há algum tempo anunciou sua candidatura ao Congresso, mas nunca se concretizou.

Melcochita também não se distanciou da política, pois no passado fez parte de diferentes campanhas, como as de Keiko Fujimori, a ex-prefeita Susana Villarán e até Ciro Gálvez na presidência.

Por meio do Twitter, o jornalista Jonathan Castro anunciou a postulação do comediante, gerando vários comentários, alguns a favor do comediante e outros contra ele.

“E aquele senhor, além de dizer “não o vejo”, ele sabe alguma coisa sobre gestão municipal?” ; “ Reclamamos precisamente dos funcionários públicos nomeados por Castillo, mas veja quem é o candidato de Keiko ”, alguns os criticaram.

Por outro lado, aqueles que o defenderam apontaram que Pablo Villanueva poderia concorrer como qualquer outro peruano, dando o exemplo de Pedro Castillo, que sem experiência concorreu e ganhou a presidência da República.

“Você acha que porque ele é um comediante, o Sr. Pablo Villanueva “Melcochita” não é o certo? O atual presidente da Ucrânia é um ex-comediante, Ronald Reagan foi ator antes de se tornar presidente. Aposto que ele faz isso muito melhor do que os funcionários que Castillo escolhe ”, comentou outro usuário.

Melcochita postula como regidor a la municipalidad de La Victoria. (Foto: Twitter)

MARSHMALLOW CONTRA REALITY SHOWS

Com a reativação econômica e a reabertura das discotecas, os reality boys são novamente contratados para animar a atmosfera; no entanto, seu desenvolvimento no palco não seria o esperado por muitos artistas. É o caso de Melcochita, que criticou fortemente as apresentações de alguns membros do Esto es Guerra.

Da mesma forma, ele não pôde deixar de mostrar sua indignação ao saber que eles estavam cobrando uma quantia exorbitante de dinheiro por meia hora de show que ele considerava de baixa qualidade.

“ Não vale nenhum dinheiro. Eles estão 'estragando' a praça para todos os grandes artistas. Está com raiva porque você tirou a sujeira por muitos anos ”, disse o artista peruano em conversa com um repórter da Magaly Tv: La firme.

