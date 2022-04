Martín Elias Jr. presta homenagem ao pai com uma foto inédita onde Diomedes Díaz também aparece

No dia 14 de abril, os seguidores e parentes de Martín Elias prestarão homenagem ao artista que tem cinco anos desde que morreu, após sofrer um trágico acidente de trânsito nas estradas de Córdoba depois de dar um concerto em Coveñas. Será uma quinta-feira santa, então, com mais razão, as homenagens ao artista serão focadas não tanto nos feriados quanto nas redes sociais.

De fato, fãs e parentes do cantor e compositor vallenato se lembram dele por enquanto; até seu filho, Martín Elias Jr., abriu a rodada de memórias com seu pai e o fez através das redes sociais, onde seus seguidores ficaram maravilhados ao ver a incrível semelhança.

Através do Instagram, Martin Elías Díaz Varón compartilhou duas fotos; em ambos, o jovem era apenas uma criança que mal conseguia pronunciar uma palavra, mas essa não é a principal novidade: na primeira imagem está o menino nos ombros do pai, que na época parecia totalmente diferente de seus últimos dias da vida.

No segundo, o menino aparece sob o colo do avô, o próprio Diomedes Díaz, que sorria na hora de levar o cartão postal. Junto com as imagens, Díaz Varón escreveu na descrição que ambos são “Os dois maiores do vallenato e meus dois maiores anjos”.

A dos días de cumplirse cinco años de la muerte de Martín Elías, su hijo lo recordó a él y a Diomedes Díaz FOTOS: Vía Instagram (martineliasjr)

Como esperado, as imagens inéditas se tornaram muito populares nesta plataforma, recebendo centenas de comentários não apenas de boa parte de seus milhões de seguidores, mas também de outros artistas, como Rafael María Díaz, que também é tio do jovem.

Outras reações proeminentes foram: “Fico com raiva de ver essas fotos, quero que elas estejam vivas. Diomedes não viu Martin triunfar”; “Martin Elias para sempre”; “Único e incomparável, deixaram um legado maravilhoso”; “Como esquecer este 14 de abril, sentimos sua falta Martin Elias, que Deus o tenha em sua santa glória” e “Esse é o verdadeiro amor que Martin Elias teve por seus filhos, sua mãe e seus irmãos”.

Vale ressaltar que essa não foi a única memória removida pelo jovem da dinastia Diaz. Em 2 de abril, ele evocou uma imagem mais recente em que o então menino aparece com seu pai e irmã, Paula Elena Díaz.

FOTO: Vía Instagram (martineliasjr)

Por outro lado, vale ressaltar que há alguns dias Dayana Jaimes, última esposa do artista vallenato, foi questionada sobre o que fará na quinta-feira, 14 de abril, em homenagem ao ex-marido. Através de uma rodada de 'perguntas e respostas' que ela chamou de “Vamos conversar então”, a jornalista foi questionada por seus seguidores com a pergunta: “O que eles farão com Martin no dia 14?”.

Jaimes respondeu que, embora ele não concordasse com certos tipos de atos sendo feitos em frente ao túmulo do falecido artista, ele respeita muito as crenças de seus seguidores.

“Da minha parte nada, nada, nunca concordei com esse tipo de coisa que vai para o cemitério, trazem mariachis, tocam caixa, guacharaca, acordeão. É muito respeitável, mas eu não compartilho essas coisas”, disse a influenciadora a ela quase dois milhões de seguidores por meio de seus 'InstaStories'.

