Francia Márquez abordou as mulheres de Sucre com danças e canções pró-vida

Dançando e cantando, Francia Márquez, a fórmula vice-presidencial de Gustavo Petro, e Verónica Alcocer, esposa do candidato, compartilharam com um grupo de mulheres em Sincelejo (Sucre) as propostas eleitorais do Pacto Histórico. O evento, chamado Juntanza de Mujeres para Vivir Sabroso, teve como objetivo “tecer memórias entre a montanha, o rio, o pântano e o mar”.

O candidato deu as boas-vindas aos participantes do evento ao grupo do Pacto Histórico e assegurou-lhes que um possível Governo de Petro Márquez contaria com a participação de todas as comunidades sistematicamente isoladas. Ele garantiu que em sua corrida pelo país ele evidenciou as deficiências dos cidadãos e disse que uma mudança é necessária.

Francia Marquez dança e canta em sua corrida para Sincelejo

Para Márquez, as mulheres colombianas representam amor e carinho e, acrescentou, é isso que é necessário neste momento: que as mulheres assumam sua liderança para que a partir daí possam curar o país.

Essa visão foi compartilhada por Gustavo Petro, que, apesar de não ter um papel de liderança neste evento, como foi para as mulheres, interveio por alguns minutos. O líder político garantiu que, se chegar à Casa de Nariño, garantirá que as mulheres ocupem mais posições de poder para que possam ter mais autonomia.

Além da paridade nos cargos públicos, também foi mencionada a importância de as mulheres terem elementos básicos e oportunidades para garantir sua autonomia. Foi apontado que isso é muito importante porque abrigaria a maioria da população e, na maioria dos casos, por meio dessas mulheres, o bem-estar de crianças e jovens seria garantido.

O Pacto Histórico argumenta que “cuidar da vida tem a ver com cuidar da terra e cuidar da água”. Foi apontado que, se as mulheres são donas, podem garantir que as crianças e a alimentação na Colômbia sejam bem cuidadas; portanto, Petro mencionou que, se for eleito presidente, proporá um projeto habitacional popular e manterá subsídios para essa população.

“Dos 15 milhões de famílias na Colômbia, mais de 5 milhões são mulheres solteiras. Queremos reconstruir a família, que o Estado possa dar uma mão a essa mulher sozinha para que ela possa produzir, cuidar de seus filhos. Propomos a organização de moradias populares, onde o Estado coloca o lote e os serviços, incluindo a internet, e a comunidade constrói moradias com base na organização comunitária e no poder das mulheres. O programa Famílias em Ação mantém as mulheres na pobreza, não é suficiente para alimentar seus filhos. Queremos transformá-lo, que foi dado a cada mulher chefe de família com filhos menores, meio salário mínimo, $500 mil por mês”, disse Petro.

