Foi assim que Angela Aguilar respondeu àqueles que a chamavam de “rude” por não agradecer a um adulto mais velho

Depois de ficar no olho do furacão por vários dias devido ao vazamento de várias fotografias com seu parceiro Gussy Lau, a famosa cantora mexicano-americana Ángela Aguilar apareceu novamente na frente da câmera, onde deu sua versão dos acontecimentos sobre outro de seus mais recentes controvérsias.

Bem, em março passado, internautas atacaram a menor da Dinastia Aguilar por um vídeo em que ela supostamente ignorou um idoso que abriu a porta para ela. Diante dessa situação, vários usuários expressaram sua opinião com vários comentários negativos em relação ao famoso.

“Obrigado é dito quando alguém abre a porta e se é um idoso com mais razão, é uma pena que eles não aprendam isso na escola”, “Eu gostaria que você soubesse a palavra obrigado”, “parece a oitava maravilha do mundo”, “dinheiro não dá educação”, “eles esperam, se o pai é o mesmo”, “eles vão dizer: 'não vimos, estávamos com pressa e assim por diante, mas é muito notável que eles não tenham educação”, escreveram.

Foi então que a artista comentou para uma entrevista em um canal do YouTube chamado Cheleando con las estrellas s sua versão da situação já mencionada acima.

La cantante fue atacada por no agradecer a una persona de la tercera edad. (@angela_aguilar_ / Tik tok: maguivelasquez0)

Ángela relatou que a pessoa que apareceu no vídeo é um conhecido de infância e até mesmo um funcionário da família, já que ele é o motorista dos Aguilars.

“Você quer saber quem é esse velho? Conheço aquele velho desde os dois anos, o nome dele é Tito, ele foi o motorista da família Aguilar a vida toda”, disse.

Então ela confirmou que foi um ato que foi tirado do contexto e assumiu que era um ensinamento para ela em sua vida: “Também aprendi a não fazer coisas boas que parecem ruins, ou seja, eu realmente tenho um milhão de detalhes daquele homem porque ele cuidou de mim toda a minha vida e graças a ele chego em casa sã e salva todas as noites e graças a ele, ele realmente me ajudou em muitas coisas”, acrescentou o jovem cantor.

La joven confirmó que estos altercados han traído diversas lecciones a su vida. (Foto: Instagram)

Além disso, ele esclareceu o assunto que viveu em um dos palenques de sua turnê, onde sofreu um pequeno incidente, já que sua saia caiu quando ele subiu ao palco.

“Meu engenheiro de monitor pisou na minha saia quando eu estava subindo no palco, quando eu pisei na minha saia, minha saia saiu e eu usava jeans para baixo”, então ele garantiu que Foi apenas um acidente, no entanto, ele aludiu ao fato de que a mídia só falou sobre a coisa ruim e não que aquele dia foi seu primeiro palenque em León Guanajuato.

Finalmente, depois de ser questionada sobre sua carreira profissional, Angela compartilhou sobre sua visão de si mesma no futuro, observando que ela gostaria de levar sua música para diferentes países.

Na turnê chamada “Mexicana Enamorada”, a solista sofreu um acidente quando começou com sua música em um de seus shows, ao subir ao palco sem saia.

“Acho que gostaria de fazer um tour pela Europa, com jaripeo. Eu acho que as pessoas do mundo deveriam saber mais sobre a beleza do México, eu acho que às vezes há uma interpretação errada do que é o México, eu acho que jaripeo está além de nós como artistas e não é como os cavalos, a banda, a charrería, os touros, ou seja, tudo isso é muito maior”, ele confessou.

