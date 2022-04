Fiorella Cayo: Quem é Miguel Labarthe e por que eles terminaram após 2 anos de casamento?

O intervalo entre Fiorella Cayo e Miguel Labarthe deixou moradores e estranhos mais do que surpresos. Embora não fossem um casal de mídia ou aparecessem na televisão, ambos não deixaram de mostrar seu amor nas redes sociais.

No entanto, em 12 de abril, a irmã mais velha de Stephanie Cayo confessou que seu casamento com Miguel Labarthe teria chegado ao fim e em declarações a a imprensa revelou que a diferença entre seus valores pessoais acabou distanciando-os.

“Acho que houve uma divergência da integridade dos valores. Pode-se perdoar algumas coisas no espírito de tentar ver as coisas não tão brancas, nem tão pretas. Mas, finalmente, há coisas que vão contra a sua essência, você não precisa mais dizer até agora. Não estávamos alinhados nos mesmos valores”, disse a atriz para as câmeras do America Today durante o tapete vermelho do filme 'Don't tell me solteirona 2'.

QUEM É MIGUEL LABARTHE?

Fiorella Cayo e Miguel Labarthe se casaram em 1º de dezembro de 2019 em Tarapoto, no distrito de Sauce, na companhia de seus família e amigos próximos. Desde então, os olhos da mídia estão atentos a qualquer problema entre eles.

Muito pouco se sabe sobre Miguel Labarthe. Como pode ser visto em suas redes sociais, o marido da atriz e dançarina peruana tem uma vasta experiência em Marketing e foi Gerente de Compras para empresas como Saga Falabella. Atualmente, ele estaria trabalhando para a marca Oechsle.

Da mesma forma, em sua conta oficial do Instagram, ele tem mais de 10.000 seguidores e permanece ativo, pois não hesita em compartilhar fotografias e vídeos de suas várias viagens ao redor do mundo, como China, França, Itália, Estados Unidos, entre outros países.

Isso mostra até que ele continua em boas condições físicas, pois posta fotos de seu corpo enquanto está na praia e praticando os esportes que mais gosta. O que ele também deixou claro foi seu amor por Fiorella Cayo, já que ele continuava postando fotos românticas com ela constantemente.

Miguel Labarthe en New York en el años 2016. (Foto: Instagram)

HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ ESTÁ SEPARADO?

Quando Fiorella Cayo foi questionada sobre quando eles terminaram o relacionamento, ela não teve problemas em responder que a separação é recente. Além disso, ela esclareceu que ainda considera o marido uma ótima pessoa, mesmo que eles não tenham concordado em várias coisas durante o casamento.

“Não recentemente e desejo-lhe felicidades, ele é uma ótima pessoa. Mas não estávamos alinhados com os mesmos valores. Há pessoas que duram muitos anos em um casamento porque, de repente, não têm outra saída e nós temos”, disse o membro da família Cayo à revista matinal da América Televisión.

Fiorella Cayo anuncia que foi separada de Miguel Labarthe “recentemente”. Além disso, ele conta mais detalhes de sua separação | VÍDEO: America TV//America Today

