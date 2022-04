Fernando Belaunzarán chamou Epigmenio Ibarra de “goebbelcito” por ataques ao INE

Após os resultados da aprovação da Revogação do Mandato, apoiadores do governo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mostraram seu apoio e saudaram o resultado da consulta.

No entanto, os números foram abaixo do esperado e aqueles que aplaudiram o resultado foram criticados por comentar que a revogação havia sido um sucesso devido à participação de mais de um milhão, 90% dos quais votaram para seguir o mandato de AMLO.

Entre eles estava a chefe de governo, Claudia Sheinbaum, pois foi ela quem disse que a consulta foi um sucesso. Embora mais tarde ela tenha sido criticada por vários usuários de mídia social, lembrando-a de que menos de 20% participaram.

Outro objeto de zombaria foi o cineasta Epigmenio Ibarra, que se posicionou como um dos principais defensores do presidente e de seu projeto chamado Quarta Transformação (Q4). Isso, por outro lado, por denotar o Instituto após o encerramento da consulta.

La participación en la consulta llegó a un 17% (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

Desde que ele fez vários comentários contra os conselheiros do Instituto Nacional Eleitoral (INE) por supostamente sabotar a divulgação da Revogação de Mandato. Não só no final, mas durante toda a proibição eleitoral.

E diante da pouca participação, o panista Fernando Belaunzarán comemorou o “fracasso” da consulta. Mas também fez um comentário ácido contra o fundador da Argos Comunicación, que chamou de “goebbelcito” de AMLO aludindo ao propagandista nazista Joseph Goebbels.

Da mesma forma, ele era a favor da baixa participação das pessoas na votação para destituir o presidente de seu cargo, que ele desqualificou em ocasiões anteriores, ao mesmo tempo em que chamou os eleitores de “empolgados”.

“O sucesso é medido a partir da meta. -Se o povo ratificou o mandato de @lopezobrador_, 82% da abstenção indica o tamanho do FRACASSO -Se fosse para provar a capacidade de porte e guaxinim de Morena e seus governos sem adversário no terreno, 15 milhões não são desprezíveis”, disse o panista.

Epigmenio Ibarra criticó al INE de sabotear la Revocación (foto: @epigmenioibarra)

Os comentários anteriores vieram depois de Ibarra ter dito numa conferência de imprensa que o INE não tinha cumprido a sua tarefa de assegurar o exercício da democracia. Como afirmou que seu objetivo “era promover esse exercício inédito, não se autopromover, era explicar ao público o que estava em jogo”.

Junto com o fragmento do vídeo, ele comentou que o que “Ciro Murayama não diz é que a única coisa suja na consulta de revogação foi sua própria atuação e a de Lorenzo Córdova; ambos traíram a democracia, desrespeitaram o povo do México, violaram seu dever...”.

A consulta, para ser vinculativa, exigiu a participação de 40% dos cadernos eleitorais. E de acordo com a contagem realizada pelo INE, o total de apenas 17% foi atingido, pelo que não terá efeitos políticos diretos.

De acordo com a contagem de votos, mais de 16 milhões 503.636 pessoas participaram dos 92 milhões 823 mil 216 que compõem a Lista Nominal. Dos participantes, 91,86% optaram pela AMLO para permanecer no comando do Executivo até o final de seu mandato de seis anos em 2024, enquanto 6,4% votaram pela revogação do Tabasqueño, enquanto 1,69% cancelou seu voto.

