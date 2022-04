Fernández Noroña atacou Santiago Creel pela Reforma Elétrica: “Não faça você mesmo que você não entenda”

Após o fim da Revogação do Mandato, a próxima questão complicada na agenda política mexicana é a próxima votação sobre a Reforma da Eletricidade, que tem sido a mesma ou mais discutida do que a consulta do presidente.

Sua votação deveria ocorrer nesta terça-feira, 12 de abril, porém, foi adiada no último minuto pelo presidente da Câmara dos Deputados, Sergio Gutiérrez Luna, para o próximo domingo, 17, o que causou a discordância dos assentos daqueles que se opõem ao projeto do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Na verdade, os membros do Partido da Ação Nacional (PAN) passaram a noite na delegacia para não impedi-los de passar, pois haviam denunciado que no dia da votação o Movimento Nacional de Regeneração (Morena) levaria São Lázaro.

No entanto, o presidente garantiu que, se a votação não se inclinasse a favor do projeto, ele tinha um plano de reserva para o lítio: propor uma iniciativa para reformar a Lei de Mineração.

Isso foi compartilhado pelo chefe do executivo durante sua conferência matinal na segunda-feira, 11 de abril, que disse que o lítio deve ser protegido para que não fique nas mãos de estrangeiros. Além disso, uma maioria absoluta não é necessária para isso, então ele disse que sentiu “certeza de que isso será alcançado”.

Por isso, o vice-presidente da Câmara dos Deputados e membro do PAN, Santiago Creel Miranda, posicionou-se através de sua conta oficial no Twitter, contra a estratégia do presidente, argumentando que os minerais já são propriedade da nação.

Ao que o deputado do Partido Trabalhista (PT), Gerardo Fernández Noroña, reiterou que se tratava de garantir que fosse o único domínio da nação, pois afirmou que os recursos estão nas mãos dos privados.

Ao que o vice-presidente respondeu que não havia necessidade de uma lei a ser feita quando o governo é quem concede a extração e o uso de recursos naturais para empresas privadas, uma vez que a constituição afirma que o lítio pertence à nação e pode ser concessionado.

“Alívio de uma consulta não solicitada - não causa taxas -: Não há necessidade de uma nova lei, para que o governo conceda todos os depósitos de lítio disponíveis a uma entidade pública. Reitero, o lítio pertence à nação e acrescento, a constituição afirma que é concessionável, 'águas'”, escreveu o deputado.

Creel se posicionou contra a Reforma da Eletricidade em ocasiões anteriores e garantiu que o PAN se rebelará contra o projeto junto com o Revolucionário Institucional (PRI) e a Revolução Democrática (PRD) em sua Coalizão Going for Mexico e pediu que Morena também se rebelasse.

Ele também garantiu que a iniciativa “prejudica o México porque polui, afeta a saúde, as mudanças climáticas, custará mais caro gerar eletricidade e, no final do dia, os contribuintes ou usuários pagarão, ou seja, as pessoas pagarão por isso”.

Na última segunda-feira, 11 de abril, a Reforma Elétrica de López Obrador foi aprovada em comissões, avançando assim para a sessão plenária do Congresso da União. O parecer foi geralmente aprovado por 25 votos a favor e 19 contra no Comité da Energia, e por 22 votos a favor e 18 contra na Comissão dos Pontos Constitucionais.

