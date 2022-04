Eles encontraram três corpos queimados e abandonados no trecho da rodovia de Chiapas

Imagen de archivo. Un soldado hace guardia durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas mientras transitan por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo, México. 24 de agosto de 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Em 12 de abril, elementos da Procuradoria Geral do Estado (FGE) de Chiapas encontraram três corpos queimados e abandonados em um trecho de rodovia no município de Arriaga.

Como resultado, o órgão informou que um kit de investigação foi aberto para o crime de homicídio qualificado cometido contra as vítimas não identificadas.

De acordo com a mídia local, os corpos ficaram presos 8 metros abaixo da fita de asfalto. No entanto, eles negaram que qualquer uma das três pessoas falecidas tivesse relatos de pessoas desaparecidas.

Após o relatório da descoberta, elementos da Polícia Especializada e Serviços Especializados chegaram ao local no quilômetro 33+100, na rodovia Arriaga-Tuxla, para isolá-lo e localizar placas para esclarecer os fatos.

Enquanto isso, os corpos foram transferidos para o Serviço Médico Legal (Semefo) para realizar a necropsia da lei e extração de amostras para a identificação de perfis genéticos.

Em 12 de abril, o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presumiu a redução de 3,5% nos homicídios durante seu governo. Apesar disso, reconheceu que “pode demorar mais” para pacificar o país.

Isso porque sua administração excedeu a cifra de 100.000 assassinatos no meio de período de governança, que excede o registrado no mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) e Felipe Calderón (2006-2012). No entanto, a tendência de homicídio intencional diminuiu ligeiramente.

Nesse contexto, seis entidades respondem por 50% dos homicídios dolosos menores nos dois primeiros meses de 2022: Michoacán, Guanajuato, Baja California, Estado do México, Jalisco e Chihuahua; entidades nas quais foram testemunhados massacres atrozes.

No entanto, demarcações fora da lista também registraram manifestações que apoiam a crise de segurança, como Guerrero, onde cinco órgãos foram encontrado. entre decapitado nos assentos e porta-malas de um táxi em Juchitan.

Questionado por esse cenário, López Obrador disse que 75% dos homicídios dolosos registrados no país estão ligados ao crime organizado, como esboço das investigações sobre o massacre de uma família de oito (quatro menores) em Tultepec, Edomex.

Os especialistas que processaram a cena do crime encontraram no local mais de 30 cartuchos de bala e um saco com cápsulas contendo suspeita de cocaína. Uma das falecidas conseguiu sobreviver ao ataque e foi levada para o hospital Vicente Villada, onde havia sido relatada em estado delicado. No entanto, momentos depois, sua morte foi anunciada.

Na hora de chegar à colônia de La Cañada, as autoridades mexicanas encontraram os sete corpos com o tiro de graça.

O Gabinete do Procurador-Geral de Justiça (FGJ) do Estado do México concentrou suas investigações no pai da família, identificado como Jonathan Ulises, porque eles suspeitam que os quatro homens que chegaram em duas motocicletas na casa da família estavam indo atrás dele para cobrar uma dívida por tráfico de drogas.

As investigações que se seguiram ao massacre revelaram que Jonathan, de 22 anos, fazia parte de um grupo de narconudistas que operavam na área.

