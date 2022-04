Disfarçando posições polêmicas, a estratégia da extrema-direita Marine Le Pen para vencer as eleições na França

Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, gestures as she speaks during a news conference on democracy and the exercise of power in Vernon, France, April 12, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Depois da sua amarga derrota nas eleições presidenciais de 2017, Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita que volta a competir com Emmanuel Macron a 24 de abril, decidiu abandonar o seu discurso tradicional, uma espécie de mutação que lhe permitirá chegar ao Palácio do Eliseu desta vez.

Peneirar e disfarçar posições, pelo menos durante essas duas semanas, leva a líder do Grupo Nacional (RN) a concentrar seus ataques apenas nas dificuldades econômicas que os franceses enfrentam. O candidato presidencial do RN, com esta estratégia, acusa o governo de Emmanuel Macron por se recusar a enfrentar o “muro da inflação” que causa tristezas entre os seus concidadãos.

“A França de Macron é uma França que vai parar”, ele ataca, enfatizando que seus andaimes para aumentar seu volume eleitoral para a segunda turnê.

O que Le Pen está escondendo? Começa a partir de suas posições, as mais rígidas e questionáveis, seus pontos de vista sobre imigração, adesão à União Europeia, seus laços internacionais com os presidentes Vladimir Putin ou Viktor Orban. Definições sobre se a sua administração acabará por empurrar a saída do euro, apesar da promessa de não o fazer, ou se a supremacia da lei francesa sobre a lei europeia prevalecerá. Políticas em contradição com os tratados comunitários. No passado, Le Pen chegou a questionar a liberdade de circulação de mercadorias e pessoas.

Todas essas questões foram sobrepostas sob o problema do aumento dos preços. No entanto, eles são um programa que constitui um menu explosivo o suficiente para provocar uma grande crise a nível europeu, o 'Frexit'

Com expressões polidas, seu programa profundamente soberanista pode levar a uma ruptura com os parceiros europeus. Salvaguardar o mercado, a ideia de “preferência nacional” sobre a unidade europeia, seria um golpe para a base de sustentabilidade da construção de comunidades.

Determinada a responder pelo menos algumas dessas perguntas, Marine Le Pen referiu-se aos seus laços com Putin. A líder ultraconservadora é questionada sobre o empréstimo de 9 milhões de euros que seu partido contratou com um banco russo em 2014, para as eleições regionais e departamentais.

Para financiar sua campanha presidencial de 2022, Le Pen também obteve um empréstimo de 10,6 milhões de euros de um banco húngaro. A candidata se defendeu de qualquer vínculo de dependência contra o exterior, argumentando:

“Sou totalmente independente de qualquer link, de qualquer poder, de empresas de qualquer nacionalidade, para o resto. Fiz um empréstimo a um banco russo, porque nunca consegui um empréstimo nem na França até agora nem na Europa”, disse durante uma conferência de imprensa na quarta-feira.

Ele acrescentou: “Eu não acho que bancos checos ou bancos tcheco-russos recebam ordens da liderança russa, assim como eu não ouso imaginar ou não quero acreditar que os bancos franceses recebem ordens do presidente da França”.

O líder da extrema-direita, que foi recebido por Vladimir Putin durante a campanha presidencial de 2017, regularmente acusado pelos seus opositores de conhecer o poder russo, explicou, que não quer “submissão a Moscovo” ou “acompanhamento da administração Biden”, particularmente na Ásia- Região da Oceania.

Sobre a Rússia, “o julgamento contra mim é particularmente injusto”, “só defendi o interesse da França”, lembrando “semelhanças” com Emmanuel Macron, quando recebeu o presidente russo em França.

A União Europeia e a OTAN

Por outro lado, Le Pen chegou à encruzilhada sobre a ambiguidade que Macron, como parte da política francesa, aponta sobre a futura relação da França com a União Europeia, caso ocupe o Eliseu. “Não há ambiguidade. Quero dizer que somos todos defensores da Europa, e acredito que transformar a União Europeia numa Aliança Europeia de Nações é salvar a Europa”, insistiu, durante a sua conferência de imprensa, dedicada à diplomacia que quer levar a cabo se conseguir ser eleita.

“Meu projeto é um projeto que reconciliará o povo francês com uma organização europeia que é uma organização europeia que respeita as nações livres e soberanas”. É uma questão de autonomias nacionais, algo que já foi feito pela Hungria, Viktor Orban, ou da Polônia, Mateusz Morawiecki, confrontado com o governo comunitário em Bruxelas, esteve sempre na mira de seus ataques aos 27 anos.

Ela também pediu uma “aproximação estratégica entre a Otan e a Rússia”, “assim que a guerra russo-ucraniana terminar e for resolvida por um tratado de paz”.

“É do interesse da França e da Europa, mas também, penso eu, dos Estados Unidos, que [...] não tenha interesse em ver o surgimento de uma união sino-russa próxima”, disse.

Além disso, os efeitos de suas ideias, agora retocadas, poderiam ser muito mais desestabilizadores para a União, especialmente vindo de um membro fundador. O candidato do RN, na altura, queria reduzir unilateralmente a contribuição francesa para o orçamento da UE.

Enquanto a saída da União Europeia apareceu nos programas presidenciais de 2012 e 2017, este último não é mais, em termos, uma promessa de campanha de Le Pen. Mas, Emmanuel Macron questiona o seu adversário de extrema-direita nos últimos dias sobre esta questão, dizendo que “a senhora Le Pen ainda quer sair da Europa “sem o dizer”, dadas “as medidas que propõe”.

“Não acho que deixar organizações multilaterais constitua uma retirada ou um atrofiamento do crescimento. Digo isto ainda mais facilmente porque o Frexit não é de modo algum o nosso projecto “, prosseguiu a senhora deputada Le Pen, na sua apresentação sobre a sua política externa.

A questão ambiental

“A questão ambiental internacional não será o alfa e o ômega da minha política externa”, alerta o rival do atual presidente. Segundo a candidata, “o acordo climático de Paris, que mobilizou quase todo o pessoal diplomático francês durante muitos meses, é considerado um sucesso para a França, mas não nos preocupamos mais com a defesa e os interesses da França”, denunciou, zombando “da sacrossanta COP21″.

“No entanto, não vou sair do acordo de Paris”, disse. “Na verdade, sou a favor das orientações deste acordo porque quero abandonar os combustíveis fósseis o máximo possível em favor da energia nuclear civil”, explicou Marine Le Pen.

Constituição versus referendo

Outro ponto, que ela é questionada, é que o adversário de Macron quer organizar um referendo sobre um projeto de lei para revisar a Constituição para incluir “prioridade nacional”, algo que tem provocado debate no país.

Le Pen procura atalhos, entre outros, para questionar a hierarquia da União Europeia sobre a da França. O artigo 11 da Constituição do país permite efetivamente que o Presidente da República - em tese - apresente um projeto de lei diretamente ao povo sem a intervenção dos parlamentares. Mas isso só se aplica a uma lei comum, ao contrário do artigo 89, que prevê o procedimento de revisão da Constituição e exige que o texto seja votado em termos idênticos pelas duas assembleias antes de poder ser submetido a um referendo.

Marine Le Pen disse abertamente que quer usar esse procedimento para contornar qualquer controle constitucional. Isso gerou polêmica. Alguns constitucionalistas já disseram que “estaríamos à beira de um golpe de Estado ou enfrentando um sério desafio às nossas instituições”.

