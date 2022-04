Diego Rebagliati falou duramente sobre o polêmico crime contra Cristal na Copa Libertadores

Sporting Cristal x U. Católica: o jornalista Diego Rebaliati referiu para o pênalti contra a equipe celeste na partida para a data 2 do Grupo H da Copa Libertadores 2022 que foi disputada no estádio San Carlos Apoquindo em Santiago.

Nos minutos do jogo entre a equipe celestial e os 'cruzados', o árbitro uruguaio Leodán González reivindicou um pênalti polêmico resultante de uma mão dentro da área de Percy Liza quando disputou uma bola aérea com o zagueiro Nehuén Paz. A decisão levou ao gol da vitória da equipe chilena.

O jornalista da Movistar Deportes postou em sua conta no Twitter um comentário rejeitando a decisão do juiz sobre o noivado. “O que um criminoso inventou, algo sempre acontece no...”, citou.

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

Ele não foi o único a comentar sobre isso através das redes sociais. Seu colega, Horacio Zimmermann, também comentou sobre o tema: “Resultado injusto porque a diferença entre uma equipe e outra foi feita pelo árbitro. De qualquer forma, Cristal deve ter fechado primeiro. Percy Liza falhou duas vezes sozinho. Sozinho.”

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

“Não é criminoso. É a mão de um jogador católico. Leodán Gonzales deu a partida para a Universidad Católica (...) ele deu um pênalti aos locais no final”, subscreveu Jean Martín Dueñas, repórter do Rpp. Na mesma linha, Juan Carlos Ortecho, jornalista da mesma emissora, tuitou: “Cristal não é criminoso em Santiago. Eles o roubam impunemente.”

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

-

Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

Eddie Fleishman da Willax Tv citado; O árbitro inventa um U católico criminoso para uma mão que não existia. Eles são 1-1 e Cristal não merece ser derrotado. É uma pena que a Conmebol não exista VAR na Copa Libertadores.”





Sporting Cristal vs U. Católica: polémica por el penal cobrado en la Copa Libertadores

-

Controvérsia por acusação criminal contra U. Católica contra o Sporting Cristal pela Copa Libertadores 2022. (Vídeo: ESPN).





O Sporting Cristal perdeu em sua partida de estreia na Copa Libertadores 2022 para o Flamengo do Brasil (2-0) no Estádio Nacional de Lima. A seleção brasileira venceu com gols de Bruno Henrique e Matheuzinho. A equipe celestial também foi derrotada em sua última partida pela Liga 1 peruana depois de perder por 2-0 para a Universidade Cesar Vallejo, conquistou 12 pontos e ficou em 10º lugar na classificação do Torneio Apertura.

O U. Católica estreou com derrota no Grupo H depois de cair por 1-0 para o Talleres de Córdoba para a primeira data da série. A partida foi disputada no estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, e o gol da vitória foi marcado por Hector Fértoli. Os 'Crusaders' caíram 2-0 para La Serena em sua recente apresentação no torneio chileno e ficaram em nono lugar na tabela com 12 pontos.

Roberto Mosquera, treinador do Sporting Cristal, alinhou com Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Leandro Sosa; Irven Avila e Percy Liza.

O estrategista da Universidade Católica Cristian Paulucci treinou com Sebastián Pérez; José Fuenzalida, Erwin Ampuero, Nehuén Paz, Alfonso Parot; Marcelino Nunez, Juan Leiva, Felipe Gutiérrez, Gonzalo Tapia; Diego Valencia e Fernando Zampedri.

PRÓXIMOS JOGOS SPORTING CRISTAL

Sporting Crystal vs Deportivo Municipal

Cienciano vs Sporting Cristal

Talleres de Córdoba vs Sporting Cristal

Sporting Cristal x Deportivo Binacional

ADT vs Sporting Cristal

Sporting Cristal x Universidade Católica

Sporting Cristal vs Ayacucho

PRÓXIMOS JOGOS DO CATÓLICO U.

Huachipato vs Universidade Católica

Universidade Católica vs Colo Colo

Universidade Católica vs Flamengo

Sporting Cristal x Universidade Católica

Ñublense vs Universidade Católica

Universidade Católica vs Union La Calera

Flamengo vs Universidade Católica

CONTINUE LENDO