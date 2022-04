COVID-19 leve ou moderado também pode alterar a fertilidade masculina

A COVID-19 já afetou mais de 497 milhões de pessoas no mundo e tirou a vida de 6,1 milhões. Entre os que sobreviveram, a infecção por coronavírus passou sem consequências. Mas algumas pessoas sofrem de sequelas, como névoa mental, que estão incluídas no quadro COVID de longo prazo, e mais impactos estão sendo descobertos todos os dias. A última notícia é que há mais evidências de que mesmo homens que desenvolvem casos leves de COVID-19 podem sofrer alterações em sua fertilidade.

O novo estudo foi conduzido no Centro Internacional Jaslok FertilTree, do Departamento de Genética e Reprodução Assistida do Centro de Pesquisa e Hospital Jaslok na Índia. Foi publicado na revista especializada ACS Omega da American Chemical Society.

Liderado pelo cientista Firuza Parikh, o estudo consistiu na análise dos níveis de proteína no sêmen de homens que se recuperaram da COVID-19. Este foi um estudo piloto, que foi financiado pelo Jaslok Hospital. Os resultados sugerem que mesmo doenças leves ou moderadas podem alterar os níveis de proteína relacionados à função reprodutiva masculina.

Embora a infecção afete principalmente o sistema respiratório, o coronavírus - e a resposta do organismo à sua admissão - também danifica outros tecidos. Evidências recentes indicam que a infecção por COVID-19 pode reduzir a fertilidade masculina, e o vírus foi detectado em órgãos reprodutores masculinos.

Firuza Parikh e Rajesh Parikh, do Hospital Jaslok, Sanjeeva Srivastava, do Instituto Indiano de Tecnologia, e seus colegas se perguntaram se a infecção por COVID-19 poderia ter efeitos a longo prazo no sistema reprodutor masculino. Para descobrir, eles decidiram comparar os níveis de proteína no sêmen de homens saudáveis e aqueles que já haviam sofrido de casos leves ou moderados de COVID-19.

Os pesquisadores analisaram amostras de sêmen de 10 homens saudáveis e 17 homens que haviam se recuperado recentemente do COVID-19. Nenhum dos homens, cuja idade variou de 20 a 45 anos, tinha histórico de infertilidade. A equipe descobriu que os homens recuperados reduziram significativamente a contagem e a mobilidade de espermatozóides , bem como menos espermatozóides normalmente, do que os homens que não tiveram COVID- 19.

Quando os pesquisadores analisaram as proteínas do sêmen usando espectrometria de massa em tandem por cromatografia líquida, eles encontraram 27 proteínas em níveis mais altos e 21 proteínas em níveis mais baixos em homens recuperados do COVID-19 em comparação com o grupo controle. Muitas das proteínas estavam envolvidas na função reprodutiva. Duas das proteínas relacionadas à fertilidade, semenogelina 1 e prosaposina, estavam presentes em menos da metade de seus níveis no sêmen do grupo recuperado da COVID-19 do que no sêmen dos controles.

Esses resultados sugerem que o coronavírus tem efeitos diretos ou indiretos na saúde reprodutiva masculina que persistem após a recuperação, dizem pesquisadores indianos. Eles enfatizaram que seu trabalho também poderia revelar informações sobre a fisiopatologia da reprodução humana em homens recuperados.

No entanto, eles reconheceram que estudos mais extensos deveriam ser realizados para confirmar esses resultados, e que um grupo controle de homens que se recuperaram recentemente de outras doenças semelhantes à gripe deve ser incluído para garantir que os resultados sejam específicos para COVID-19.

Desde o final de 2020, quando a vacinação contra COVID-19 começou a ser lançada no mundo, mitos sobre inoculantes ligados à infertilidade também circulam . No entanto, está provado que as vacinas não causam disfunção erétil ou infertilidade masculina. Por outro lado, o que é verdade é que a infecção por coronavírus aumenta o risco de desenvolver esses distúrbios.

Anteriormente, médicos e pesquisadores da Universidade de Miami lançaram uma nova luz sobre esse assunto. Eles revelaram implicações potencialmente de longo alcance para homens de todas as idades, incluindo homens mais jovens e de meia-idade que desejam ter filhos.

De acordo com Ranjith Ramasamy, diretor do Programa de Urologia Reprodutiva da Miller School of Medicine da Universidade de Miami, foram analisados os tecidos de autópsia dos testículos de seis homens que morreram da infecção. O vírus apareceu nos tecidos de um dos homens, e em três houve uma diminuição no número de espermatozóides. Outro paciente, que sobreviveu à infecção por COVID-19, fez uma biópsia de testículo cerca de três meses após o desaparecimento da infecção inicial por COVID-19. A biópsia mostrou que o coronavírus ainda estava em seus testículos.

“Nossa equipe também descobriu que a COVID-19 afeta o pênis. Uma análise do tecido peniano de dois homens que receberam implantes penianos mostrou que o vírus estava presente entre sete e nove meses após o diagnóstico de COVID-19. Ambos os homens desenvolveram disfunção erétil grave, provavelmente porque a infecção reduziu o suprimento de sangue para o pênis”, disse o cientista que publicou o artigo no The World Journal of Men's Health. Um dos homens no estudo de Miami tinha apenas sintomas leves de COVID-19. O outro havia sido hospitalizado. Isso sugere que mesmo pessoas com um caso relativamente leve do vírus podem apresentar disfunção erétil grave após a recuperação.

O que os homens que tiveram COVID-19 devem fazer após a divulgação de descobertas científicas? “Aparentemente, o coronavírus alteraria a motilidade dos espermatozóides, como é o caso de outras infecções. Cada esperma leva 73 dias para amadurecer e é muito vulnerável a infecções e outros fatores. Mas devemos ter em mente que não está permanentemente danificado”, respondeu ao Infobae o médico andrologista da clínica de fertilidade WeFiv na Argentina, Omar Layus. “Homens que tiveram COVID-19 e que querem ter um filho só precisam continuar com a busca. Se depois de um lapso de tempo a gravidez não chegar, você pode fazer uma consulta médica”, acrescentou.

Sabe-se que outros vírus invadem os testículos e afetam a produção e a fertilidade de espermatozóides. Pesquisadores que estudaram os tecidos testiculares de seis pacientes que morreram do vírus SARS em 2006 descobriram que todos eles tinham destruição celular generalizada, com poucos ou nenhum espermatozóide. Sabe-se também que a caxumba e os vírus Zika podem entrar nos testículos e causar inflamação. Até 20% dos homens infectados com esses vírus terão a produção de espermatozóides prejudicada.

