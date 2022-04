Chumel Torres atacou a AMLO por desaparecimentos no México: “Eles estão desacreditando o graduado”

O criador do conteúdo Chumel Torres criticou o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por garantir que o desaparecimento das crianças no México é usado como uma campanha de difamação contra elas.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o motorista do El Pulso de la República ironicamente pediu às crianças que não desaparecessem, pois sua ausência causa o descrédito do presidente federal e de sua administração, a chamada Quarta Transformação (4T).

Ao lado da publicação, o comediante chihuahuan compartilhou um trecho da coletiva de imprensa da manhã, onde o presidente López Obrador foi questionado sobre ações contra o desaparecimento de 14 crianças por dia, no entanto, o presidente federal evitou a questão acusando uma “campanha de difamação”.

El conductor de "El Pulso de la República" pidió a los niños, de manera irónica, no desaparecer (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

De acordo com o Comitê das Nações Unidas sobre Desaparecimentos Forçados (Nações Unidas), os desaparecimentos de meninas e meninos a partir dos 12 anos aumentaram significativamente no país, embora o chefe do executivo local tenha negado as alegações ao apontar que o órgão “não tem todas as informações”, nem “age de acordo com a verdade”.

A esse respeito, o presidente López Obrador afirmou que seu governo está trabalhando para garantir a paz no país, no entanto, atacou a mídia que, considerou, defender os interesses do “velho regime”, como o presidido pela jornalista Carmen Aristegui, de quem acusou praticando simulação.

“Estamos trabalhando o tempo todo para garantir a paz, enfrentando os interesses do antigo regime e enfrentando campanhas de difamação como as realizadas, entre outros meios, por Carmen Aristegui”, disse.

Denise Dresser reclamó a AMLO por evitar dar respuesta ante el aumento de desapariciones en México (Foto: captura de pantalla)

Por esse motivo, como Chumel Torres, vários políticos e internautas correram contra o presidente federal; foi o caso do cientista político Denise Dresser, que pediu à AMLO que evitasse responder ao aumento de desaparecimentos no México.

Enquanto isso, a jornalista Verónica Calderón lamentou que o presidente esteja convencido de que “pessoas se deixam sequestrar e matar para desacreditá-lo”.

ONU advierte que las cifras oficiales reportan una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años (EFE/Mario Guzmán/Archivo) EFE

Na última terça-feira, 12 de abril, o Comitê das Nações Unidas sobre Desaparecimentos Forçados apresentou seu relatório sobre sua visita de 15 a 26 de novembro de 2021, no qual especialistas independentes instaram as autoridades a tomar medidas imediatas para acabar com a impunidade absoluta e estabelecer uma política nacional que sirva para prevenir desaparecimentos.

“O Comitê insta o Estado a adotar e implementar uma política nacional de prevenção e erradicação de desaparecimentos que aborde o conjunto de observações e recomendações apresentadas em seu relatório pelo Comitê”, disse sua presidente, Carmen Roda Villa Quintana.

O funcionário indicou que a maioria dos desaparecidos são homens de 15 a 40 anos, embora se note que os números oficiais relatam uma tendência crescente de desaparecimento. de meninas e meninos a partir dos 12 anos, embora adolescentes e mulheres também estejam incluídos.

La funcionaria indicó que la mayoría de los desaparecidos son hombres de 15 a 40 años (EFE/Carlos Ramírez) EFE

O especialista acrescentou que “seriam desaparecimentos com o objetivo de ocultar a violência sexual, o feminicídio, o tráfico e a exploração sexual”.

Também expressou preocupação com o desaparecimento de defensores de direitos humanos e mais de 30 jornalistas entre 2003 e 2021, já que “nenhuma dessas pessoas foi localizada e as investigações e sanções contra os responsáveis não avançaram”.

