ASSISTA ATLETICO MADRID X MANCHESTER CITY AO VIVO HOJE: partida dos quartos-de-mão da Liga dos Campeões 2022

ASSISTA Atlético de Madrid x Manchester City AO VIVO. Os 'Colchoneros' recebem os 'cidadãos' hoje no Estádio Wanda Metropolitano para as quartas de final da Liga dos Campeões 2022. Aqueles de 'Cholo' Simeone são obrigados a marcar gols se quiserem colocar seu nome na próxima instância do torneio.

Na primeira mão, os ingleses tinham controle total da bola e acertaram uma parede defensiva de onze homens. Isso se refletiu nas estatísticas, os 'colchoneros' não atiraram uma vez no gol, eles apenas se dedicaram a combater o jogo de seu rival. No entanto, com grande mérito, os locais conseguiram vencer com um gol de Kevin De Bruyne aos 70 minutos do segundo tempo.

De Bruyne marcou 1-0 no Manchester City vs Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. (Vídeo: ESPN).

Josep Guardiola criticou a forma como o Atlético de Madrid joga. “Sentimos que eles jogariam 5-3-2 e saímos três ou quatro vezes nas laterais. Então eles se ajustaram e colocaram Griezmann na extrema direita e João na extrema esquerda e eles conseguiram cinco e cinco. Com duas linhas de cinco. Nos tempos pré-históricos, hoje e em 100.000 anos, atacar cinco e cinco é muito difícil.”

“Eu treino desde 2005, 2006, até hoje e nunca fui desdenhoso com um colega meu. Nunca. Porque eu sempre me coloco no lugar dos treinadores com os quais eu compito. Eu entendo que existem diferentes maneiras de expressar o que você sente, o que você vê e experimenta cada partida, mas quando você está desprezando um colega, eu não compartilho isso”, respondeu 'Cholo' Simeone em uma coletiva de imprensa.

“Então, de jornalistas, ex-jogadores, pessoas que não jogam há muito tempo e querem dizer algo diferente, somos como meu pai disse, 'peixe pela boca morre'. As palavras são gratuitas e todos podemos ter uma palavra a dizer. Mas não entre colegas. Cada um tem suas próprias formas e eu escolho uma: sempre respeito meus colegas”, acrescentou o argentino.

Como eles se saíram em suas respectivas ligas? O Manchester City deu um show para a 32.ª jornada da Premier League. Os liderados por 'Pep' empataram 2-2 Liverpool com gols de Kevin De Bruyne e Gabriel Jesus. Dessa forma, segue um ponteiro com 74 unidades.

Por sua vez, o Atlético de Madrid caiu devido à menor diferença em relação a Maiorca nas condições de visita. Muriqi marcou o único gol do compromisso desde os doze passos. O elenco de Diego Simeone ainda está na quarta caixa com 57 pontos e está na posição da Liga dos Campeões.

Quem são as principais cartas de gol nos dois clubes? Do lado dos visitantes está Riyad Mahrez, que tem seis gols em seu recorde em nove partidas disputadas, enquanto Antoine Griezmann é o artilheiro do 'Atleti' com quatro gols em oito partidas.

MANCHESTER CITY VS. ATLÉTICO DE MADRI

- Guatemala/13:00

- Honduras/13:00

- El Salvador/ 13:00

- Costa Rica/13:00

- Panamá/14:00.

- México/14:00

- Peru/ 14:00

- Colômbia/14:00

- Equador/14:00

- Bolívia/15:00

- Venezuela/ 15:00

- Paraguai/15:00

- Estados Unidos (Miami) /15:00

- Chile/16:00

- Argentina/16:00

- Uruguai/16h00

- Brasil/ 16:00

- Espanha/21:00

CANAIS MANCHESTER CITY VS. ATLÉTICO DE MADRI

Argentina: Fox Sports Argentina, Estrela +.

Bolívia: ESPN, ESPN2, Star +.

Brasil: HBO Max.

Chile: ESPN Chile, Star+.

Colômbia: Star+, ESPN2

Colômbia: Star+, ESPN2..

México: HBO Max.

Paraguai: ESPN2, Star+, ESPN.

Perú: Star+, ESPN2, ESPN

Perú: Star+, ESPN2, ESPN2..

Venezuela: Star+, ESPN2.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS: MANCHESTER CITY VS. ATLÉTICO DE MADRI

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Sime Vrsaljko, Stefan Savić, Philip Augustus, Reinildo Mandava, Yannick Carrasco ou Renan Lodi; Marcos Llorente, Koke Ressurreição, Geoffrey Kondogbia; Antoine Griezmann e João Felix.

Cidade de Manchester: Ederson Moraes; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri Hernandez, Ilkay Gundogan; Phil Foden, Kevin De Bruyne e Raheem Sterling.

