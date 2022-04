Ale Capetillo emocionou Eduardo Capetillo com uma terna saudação de aniversário: “Amor da minha vida”

A família Capetillo Gaytán está comemorando, o galã da novela e ex-integrante do Timbiriche completou 52 anos nesta quarta-feira, 13 de abril. A primeira pessoa a parabenizá-lo foi sua filha Alejandra Capetillo, que, graças à diferença de horário que existe entre a Espanha, onde mora há vários meses, e o México surpreendeu seu pai durante as primeiras horas de seu aniversário com uma mensagem comovente.

A modelo e influenciadora acessou sua conta do Instagram para dedicar algumas palavras tocantes em homenagem a Eduardo Capetillo. Ele também abriu seu baú de memórias para compartilhar uma série de fotografias de seu pai durante sua juventude, outras onde ele aparece com Biby Gaytán durante seus primeiros anos de casamento e algumas mais que capturaram momentos inesquecíveis que viveram em família.

Alejandra Capetillo começou sua mensagem reconhecendo a trajetória de seu pai e a marca que deixou no meio com seus protagonistas em novelas como Marimar, Reach a Star, Baila Conmigo, Camila, La otra cara del alma, e seu tempo na icônica banda dos anos oitenta Timbiriche. A influenciadora mencionou que teve a oportunidade de acompanhá-lo em alguns projetos e conseguiu ver seu profissionalismo em cada um deles.

Eduardo y Biby formaron una familia junto a sus cinco hijos. (Captura: @alecapetilloga/Instagram)

No entanto, o aspecto que ele mais valoriza é sua faceta como pai: “Tive o privilégio de vê-lo como um 'pai' e o mais importante, como ser humano. Independentemente do papel que você tem que seguir, eu tive o privilégio de vê-lo de perto, como você é, sem rótulos, sem um papel [...] Você significa tudo para mim, e quando eu digo “tudo” eu falo sério. Ainda não consigo encontrar UMA palavra que unifique tudo o que você foi para mim”, começou.

Alejandra confessou que durante os meses em que vive na Espanha não só conseguiu se tornar independente e alcançar triunfos profissionais, mas esse tempo também a ajudou a refletir sobre sua proximidade com a família, especialmente com o pai, a quem considera um exemplo em todos os aspectos.

“Quero agradecer por sempre colocar minha felicidade e a de toda a sua família antes da sua, porque graças a Deus nunca faltou nada, por nos dar todas as oportunidades que estavam ao seu alcance, por sua paciência, por todos os seus abraços, por suas lições, por me proteger em primeiro lugar e acima de tudo agradeço por ser você e por me permitir não só vê-lo como pai, mas como um amigo com quem sempre posso contar”, continuou.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán protagonizaron "Camila" en 1998 (Foto: @alecapetilloga/Instagram)

A modelo de 22 anos comentou que durante um dia tão especial gostaria de ter a oportunidade de fazer a atividade favorita que tem com o pai, curtir as ondas do mar: “Até hoje aquele “momento” de como você me abraçou nas ondas do mar para que eu não me deixasse levar pela corrente, esse momento ainda é meu lugar seguro, quando o máximo eu me senti protegido e feliz.”

Finalmente, Alejandra mencionou que continuará a recorrer ao pai, como fez ao longo de sua vida. Com isso, o influenciador expôs a cumplicidade, a proximidade e a relação próxima que existe entre pai e filha. As reações não demoraram a chegar e logo Eduardo Capetillo respondeu de suas histórias no Instagram com um sincero apreço.

(Foto: @alecapetilloga/Instagram)

“Amor da minha vida, eu te amo com toda a minha alma. Linda filha, você é a melhor. Obrigado por suas belas palavras, sempre suas, minha vida”, escreveu.

Biby Gaytán não ficou muito atrás e depois de ler o post da filha comentou: “Minha preciosa menina!!! Você me fez chorar!!! Nós amamos você além do que é possível!!”

