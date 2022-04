A que horas o Atlético Madrid x Manchester City joga AO VIVO: na Espanha para o quarterback da Liga dos Campeões 2022

Atlético de Madrid vs Manchester City AO VIVO. Os esquadrões medem a força hoje, quarta-feira, 13 de abril, no estádio Wanda Metropolitano para a segunda mão das quartas de final da Liga dos Campeões de 2022. Nesta nota, você poderá acompanhar o minuto a minuto do encontro com todos os incidentes. Não perca isso!

Na primeira mão, os espanhóis caíram 1-0 com um gol de Kevin De Bruyne. Os homens de 'Cholo' Simeone chamaram a atenção por seu estilo de jogo contra o time 'celeste' devido ao seu esquema defensivo com duas linhas de 10 jogadores para guardar o zero na Inglaterra.

Agora eles precisam vencer por pelo menos dois gols para avançar para as semifinais da Liga dos Campeões. Qualquer pontuação para a diferença de um gol forçará a prorrogação e, se o empate persistir, eles irão para a definição nos pênaltis. Pelo contrário, a pintura de Pep Guardiola não precisa perder para entrar na próxima etapa.

O Atlético de Madrid não poderá contar com Josema Gimenez e Hector Herrera devido a lesão, por isso Felipe Augusto garante um lugar atrás. Uma das dúvidas na criação dos onze iniciais será a inclusão de Thomas Lemar ou Geoffrey Kondogbia. As armas do Atlético passam por suas referências disponíveis, como Stefan Savic, Koke, Marcos Llorente, Antoine Griezmann e o goleiro Jan Oblak.

Os 'cidadãos', por outro lado, recuperam na zona defensiva Kyle Walker, que cumpriu sua data de suspensão na primeira mão. Na visita, a questão é se Nathan Aké ou João Cancelo joga ou não, bem como a confirmação da luta por um lugar entre Phil Foden, Ilkay Gundogan e Jack Grealish. Os jogadores lesionados são Rúben Dias e Cole Palmer.

A qué hora juegan Atlético Madrid vs Manchester City EN VIVO: partido por los cuartos vuelta de la Champions League (foto: @Atleti)

PALAVRA DE SIMEONE

“Estamos diante de uma equipe que joga muito bem. Muito bom jogo posicional, mas estamos empolgados. É claro que a ilusão por si só não é suficiente, mas vamos tentar levar o jogo onde podemos machucá-los. As palavras não dizem muito, o importante é o que acontece a partir das nove horas da noite”, disse Simeone sobre o jogo da Liga dos Campeões contra o City.

PALAVRA DE GUARDIOLA

“Será uma partida diferente, não como na semana passada. Eles estão em casa com seus fãs apoiando. No Metropolitan Stadium, eles criam problemas, defendem e revidam. Eles serão mais intensos no topo do campo do que na noite passada. Nós nos adaptamos e, se perdermos, vamos com tudo para recuperá-lo. Se estamos vencendo, podemos jogar um pouco mais para trás”, disse o técnico espanhol antes do confronto contra os 'Colchoneros'.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES PARA ATLÉTICO MADRID VS. CIDADE DE MANCHESTER

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Philip, Reinildo; Vrsaljko, Marcos Llorente, Koke, Renan Lodi; João Felix e Griezmann.

Cidade de Manchester: Ederson; Kyle Walker, Pedras, Laporte, João Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Sterling e Foden.

O Manchester City venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 na primeira mão das quartas de final da Liga dos Campeões

HORÁRIOS PARA ASSISTIR ATLÉTICO MADRID X MANCHESTER CITY

- Perú: 14:00

- México: 14:00

- Equador: 14:00

- Colômbia: 14:00

- Bolívia: 15:00

- Venezuela: 15h00

- Paraguai: 15:00

- Argentina: 16:00

- Uruguai: 16:00

- Brasil: 16h

- Chile: 16:00

- Espanha/21:00

CANAIS DE TV PARA ASSISTIR ATLÉTICO MADRID X MANCHESTER CITY

- Perú: ESPN, Star+

- México: HBO Max, TNT Sports

- Equador: ESPN, Star+

- Colômbia: ESPN, Star+

- Bolívia: ESPN, Star+

- Venezuela: ESPN, Star+

- Argentina: ESPN, Star+

- Uruguai: ESPN, Star+

- Chile: ESPN, Star+

- Costa Rica: ESPN Norte, Star+

- República Dominicana: ESPN Norte, Star+

- El Salvador: ESPN Norte, Star+

- Guatemala: ESPN Norte, Star+

- Honduras: ESPN North, Star+

- Nicarágua: ESPN North, Star+

- Panamá: ESPN North, Star +, Flow Sports

- Estados Unidos: Univision NOW, TUDN USA, Paramount +

