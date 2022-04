A música Calibre 50 que Gussy Lau compôs para Ángela Aguilar e que revelaria seu romance de meses

Ángela Aguilar e Gussy Lau começaram a se posicionar como “o casal do momento”, porque após a confirmação de seu relacionamento romântico, e apesar do silêncio sobre o assunto da filha de Pepe Aguilar, muitos fãs da cantora expressaram apoio ao seu noivado.

René Humberto Lau Ibarra, nome completo do compositor, foi René Humberto Lau Ibarra, que passou a ter uma carreira discreta, mas importante no gênero regional mexicano, já que depois de espalhar as imagens onde aparece muito próximo e afetuoso com o membro mais jovem do chamado “Aguilar dinastia”, o jovem de 33 anos tem sido objeto de conversa.

No entanto, o que mais chamou a atenção e gerou comentários contraditórios é a grande diferença de idade entre Angela e o namorado. , já que a musicista e também cantora é mais velha que ela há 15 anos, o que levou algumas pessoas a verem a relação com olhos ruins.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Agora que ele saltou do quase anonimato para ser objeto de escrutínio nas notas dos shows, foi relatado que Gussy já tem uma carreira prolífica como letrista para diferentes e importantes grupos da região mexicana.

Na verdade, aquele nascido em Mocorito, Sinaloa, colaborou com seu talento para artistas como Grupo Firme, Christian Nodal, Los de la noria, Julión Álvarez e até com a própria Angela Aguilar, com quem trabalhou no hit Lá onde eles me veem.

Sobre a trajetória do homem, filho de mãe mexicana e pai coreano, José Manuel Figueroa recentemente se livrou da bajulação e compartilhou que admira muito seu trabalho, acima de outros músicos que também se dedicam à produção de temas musicais focados no regional mexicano:

“Você é o único compositor que eu invejo hoje, você é um grande compositor, e isso deve ajudá-lo irmão a escrever músicas mais legais, músicas melhores, músicas muito melhores, eu te amo, eu te mando um abraço”, disse o filho de Joan Sebastian para o programa Despierta América.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

Durante sua participação no programa transmitido nos Estados Unidos, José Manuel revelou que Gussy Lau compôs uma música especial para sua namorada, com quem expressou em uma transmissão ao vivo que deseja manter seu relacionamento na área da vida privada.

De acordo com o programa, José Manuel revelou que o namorado de Angela Aguilar compôs para ele com uma dedicatória especial a música Míranos ahora, que é tocada pela banda Calibre 50 e foi lançada recentemente, em 10 de março de 2022.

A canção romântica fala de um namoro em que as pessoas não previram um relacionamento duradouro e atualmente seu videoclipe compartilhado no YouTube acumulou mais de 5 milhões 325 mil visualizações.

Calibre 50 le da voz al tema 'Míranos ahora', escrito por el novio de Ángela Aguilar. La canción se incluye en el álbum 'Guerra de poder' (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Estas são as palavras da música que toca nas plataformas musicais na voz de Tony Elizondo, o vocalista recém-lançado do Calibre 50.

Onde eles conseguiram?

Que eu o vejo em lugar nenhum

Aqueles que nos contaram

Três ou quatro meses, no máximo

Eles vão durar





E aqui ainda estamos tão apaixonados

Onde estão esses faladores, onde eles pegaram?

Olhe para nós agora

Eu não posso ser mais feliz





Assim como eu prometi

Obrigado por confiar em mim

Olhe para nós agora

Eles já mudaram de ideia

Quão bons vocês dois estão?

Tanto que eles disseram não

El compositor ha ganado dos Latin Grammy por sus composiciones para Christian Nodal (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

No entanto, ao analisar a música, isso pode indicar que o casal está em um relacionamento há vários meses ou até mais. Essa suposição seria contrária à afirmação feita pelo compositor ao confirmar seu caso com Ângela, já que ele garantiu que apenas “por duas semanas” o namoro começou.

Foi assim que o músico disse: “Começamos a namorar há algumas semanas, Pepe concorda, o mesmo acontece com Aneliz, (mãe da Ângela) já conhece meus pais, todos se conhecem, era privado até essa maldita captura de tela que um amigo tirou”.

Sobre a notável diferença de idades, Gussy também disse em sua transmissão ao vivo: “Para aqueles que incomodam minha idade, poupe minha vida, que crime, mas se meu parceiro não se importa, o que eu tenho que me preocupar com o que um terceiro pensa”, disse.

