Zacatecas: seis corpos com vestígios de tortura foram encontrados perto da fronteira com San Luis Potosí

Soldiers and police officers patrol near at crime scene where unknown assailants left the bodies of men wrapped in blankets in Fresnillo, in Zacatecas state, Mexico February 5, 2022. REUTERS/Arturo Cardena NO RESALES. NO ARCHIVES

Na manhã de terça-feira, 12 de abril, seis corpos com sinais óbvios de tortura foram encontrados em Pinos, Zacatecas, uma cidade perto da fronteira do estado com San Luis Potosí, portanto, em primeira instância, foi relatado que os corpos haviam sido depositados no estado vizinho.

Os motoristas que dirigiam na rodovia local na cidade de Santiago relataram às autoridades a presença dos cinco corpos no número de emergência 911, de modo que a polícia estadual se mudou para o local para proteger a área e, posteriormente, fornecer proteção aos especialistas da Procuradoria Geral da Estado de Zacatecas (FGE).

As autoridades zacatecas chegaram ao local aproximadamente às 9 horas, onde encontraram os corpos amarrados e mostraram sinais de violência antes de sua morte. O pessoal da Direção Geral de Serviços Especializados (DGSP) levantou os corpos e os transferiu para o Serviço Médico Forense, onde os estudos correspondentes serão realizados.

(Foto: Cuartoscuro) Adolfo Vladimir

Depois de proteger a área, o pessoal uniformizado de Zacatecas realizou explorações nas áreas próximas à área, onde foram capazes de detectar a presença de mais um corpo, que também era guardado pelas forças de segurança do estado.

Na tarde de terça-feira, a FGE informou sobre o ocorrido em um comunicado, no qual “confirma a descoberta de seis cadáveres, no caso de cinco homens e uma mulher; no momento, o pessoal forense perito está processando o local para a remoção e transferência dos corpos para o Médico Serviço forense”.

Da mesma forma, a agência informou que permanecerá em constante comunicação com a Procuradoria-Geral do Estado de San Luis Potosí, a fim de trocar informações “levando à pronta identificação dos corpos, uma vez que devido à proximidade da descoberta aos limites do Esse Estado não está descartado que as vítimas ou alguns deles podem ser originários desse lugar”, como afirma a FGE de Zacatecas.

*Informações em desenvolvimento...