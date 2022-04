Zacatecas: Dois trabalhadores do conselho municipal de Guadalupe foram baleados

ZACATECAS, ZAC. 05JULIO2021.- Elementos de Guardia Nacional resguardan la escena del crimen en donde fue localizado el cuerpo de una persona sin vida a un costado de la carretera federal 45, en la comunidad de Cieneguillas. Alertados por estudiantes de la Unidad Académica de Agronomía de la UAZ, a unos pasos del lugar, indicaron que junto a un puente peatonal se encontraba cuerpo envuelto en una cobija. Esta mañana se han localizado 3 personas asesinadas en la capital zacatecana. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Dois funcionários da Câmara Municipal de Guadalupe, Zacatecas, foram mortos no estado enquanto estavam em seu dia de folga, já que ambos foram executados por homens armados no sul da área de conurbação da capital do estado.

Os servidores foram interceptados por assassinos enquanto se moviam em uma van ao longo da avenida principal da subdivisão Villas de Guadalupe, onde os atacantes a bordo de veículos dispararam várias vezes contra suas vítimas, que perderam a vida lá.

Depois de matar a tiros os funcionários da Câmara Municipal de Guadalupe, os assassinos fugiram a bordo dos veículos em que viajavam, enquanto escaparam do local em uma direção desconhecida.

As autoridades implementaram uma operação de segurança em vigor para especialistas da Procuradoria Geral do Estado (FGE) para coletar as evidências correspondentes, bem como realizar o levantamento de corpos, que foram transferidos para o Serviço Médico Forense (Semefo).

(Foto: EFE) EFE

Além dos dois funcionários, mais 16 pessoas foram mortas durante um único fim de semana no estado de Zacatecas, das quais 8 foram mortas a tiros no município de Fresnillo, cinco em Guadalupe, três na capital e o restante em várias partes do estado.

Devido a ameaças à segurança dos servidores públicos no estado, e em particular das forças de segurança pública, elementos da Polícia Estadual de Zacatecas realizaram uma paralisação das atividades por mais de onze dias, que terminou no último domingo, 10 de abril.

Os homens uniformizados finalmente assinaram um acordo com as autoridades estaduais depois de terem realizado uma reunião com o governador da entidade, David Monreal Ávila, que fazia parte das principais demandas dos uniformizados.

No acordo assinado por ambas as partes, foram contemplados três pontos de natureza imediata, que foram solicitados a suspender imediatamente a paralisação do trabalho que levou as forças federais de segurança pública a realizar trabalhos preventivos em Zacatecas.

(Foto: Twitter/@Mselavy)

A primeira instância dos pontos indicados na lista contemplou a reintegração dos elementos demitidos devido aos protestos passados, uma vez que sete membros uniformizados que compunham a mesa de diálogo com as autoridades foram retirados de seus postos, pois seus superiores alegavam uma suposta perda de confiança ; os elementos não serão devolvidos à Polícia Estadual, mas a diferentes áreas do governo.

O próximo item incluiu a demissão do chefe da Polícia Preventiva do Estado, Israel Reyes García, acusado de supostas atitudes irregulares, como viagens desacompanhadas a regiões controladas pelo crime organizado.

Da mesma forma, os homens uniformizados pediram para remover Lyzbeth Takash i, coordenadora da unidade; as autoridades não se pronunciaram sobre o assunto, mas presume-se que tenha sido alcançado um acordo que beneficiaria ambas as partes.

(Foto: Twitter/@Mselavy)

O último ponto apontado pelos uniformizados foi a introdução imediata do seguro de vida para todos os elementos da corporação de segurança, a fim de ter um certo grau de proteção contra a onda de violência presente no estado.

Além dos três pontos principais, na carta assinada por ambas as partes, também foram identificados outros pedidos, que serão tratados posteriormente pelas autoridades, por serem categorizados como necessidades de “fundo”.

Os homens uniformizados voltaram às suas atividades normais nesta segunda-feira, 11 de abril, depois de terem realizado uma paralisação do trabalho no primeiro dia do mês, que começou em protesto contra a demissão de seus colegas.

