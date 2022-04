Víctor Trujillo previu “mais uma noite triste” para AMLO durante votação sobre a Reforma da Eletricidade

MEXICO D.F. 11OCTUBRE2006.- Victor Trujillo durante su ultimo programa ¨El Cristal con que se mira¨. Concluye el conductor después de dos años su programa de noticias en Canal 4. FOTO: Televisa/CUARTOSCURO.COM

A Câmara dos Deputados concordou com o Conselho de Coordenação Política (Jucopo) que a votação da Reforma da Eletricidade promovida pelo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ocorreria em 12 de abril; no entanto, a situação mudou no último minuto.

Diante da bancada do Movimento para a Regeneração Nacional (Morena) e seus aliados, os partidos do Trabalho (PT) e Ecologista Verde do México (PVEM), solicitaram o adiamento desta sessão para o próximo domingo, 17 de abril, a partir das 10h.

Conforme mencionado pelo legislador morenista Ignacio Mier, a convocação na câmara baixa foi com o fundamento de ter “maior socialização”, além de garantir que os cidadãos estejam plenamente cientes da opinião desta emenda legislativa sobre energia. Portanto, eles pediram um novo dia e data para a discussão.

O presidente da Câmara dos Deputados, membro do partido Gutiérrez Luna, Sergio Gutiérrez Luna, depois de ouvir esse pedido, fez a chamada para o próximo domingo, 17 de abril às 10h, situação que postou em suas redes sociais junto com uma fotografia na qual ele está muito sorrindo assinando o documento.

Imediatamente, os personagens da oposição, incluindo políticos, influenciadores e analistas, saíram para expressar seu desconforto com essa decisão que beneficia Morena e uma possível busca por votos para enfrentar a oposição.

Entre os comentários estava o de Victor Trujillo, um conhecido comunicador e forte crítico da Quarta Transformação (Q4), que nesta ocasião resgatou a mensagem de Gutiérrez Luna para enviar um lembrete a López Obrador.

Ironicamente, ele comparou esta votação sobre energia com o processo consultivo de Revogação de Mandato que ocorreu em 10 de abril. Ele garantiu que no próximo dia 17 de abril será “mais uma noite triste como a de 10″.

“Se a oposição resistir ao ataque matinal, às negociações desprezíveis de Adão Augusto e ao linchamento da árdua claque, poderíamos testemunha no dia 17, mais uma noite triste como a dos 10″, escreveu o criador do personagem Brozo.

Usuários dessa rede social comentaram este tweet para aplaudir o trabalho dos deputados da oposição que, além de apresentarem uma contra-reforma, se prepararam para passar a noite na câmara baixa, a fim de evitar uma “madrugada” de Morena e seus aliados para aprovar a legislação AMLO.

Eles também compartilharam a posição do Conselho Coordenador de Negócios (CCE) em relação ao adiamento da votação. Esse documento assegurou que este setor não negociava “absolutamente nada” com esse parecer na Câmara dos Deputados.

Como segundo ponto, eles esclareceram que a decisão de adiar a votação era exclusiva dos deputados, até que a CEC expressou suas preocupações sobre essa reforma, especificamente em um dos parlamentos abertos que foram organizados sobre o assunto.

“Já declaramos claramente nossas preocupações e propostas valiosas. Isso também foi feito por um grande número de organizações empresariais, especialistas, acadêmicos, ambientalistas, ativistas e organizações juvenis, que não foram atendidas. Infelizmente, o parecer não incluiu essas recomendações”, lê-se no diário oficial.

Posteriormente, instou o governo a estabelecer um estado de direito com “regras claras e políticas públicas eficazes” que gerem confiança no investimento, situação que a CEC havia expressado anteriormente.

Finalmente, observou-se que o setor privado está comprometido com o México e em garantir que as famílias recebam energia “suficiente, barata e limpa”, um objetivo que requer esforço, visão para o futuro e com uma abordagem inclusiva para todas as idéias.

“O México exige uma estrutura legal transparente e confiável que incentive o investimento, a inovação e a concorrência. O CDC reitera seu interesse em ajudar a gerar essas condições”, afirmou o documento.

