Unidade de proteção retiraria esquema de segurança do senador indígena

A senadora eleita pelo círculo eleitoral indígena do Movimento Alternativo Indígena e Social (MAIS), Aida Quilcue, informou por meio de sua conta no Twitter que foi notificada pela Unidade Nacional de Proteção sobre o desmantelamento e redução de suas medidas de proteção.

Quilcue disse que tal desmantelamento não garante uma abordagem diferencial à sua proteção já que, segundo ele, está em “risco iminente” com mais de uma centena de ameaças contra ele.









A senadora já havia criticado o desmantelamento de seu esquema, especialmente durante os períodos eleitorais, o que a colocou em uma posição vulnerável em relação às intenções dos atores armados contra sua integridade.

“Eu tive um esquema muito precário no sentido de que não só eu, mas muitos líderes sociais, recebem o tanque mais antigo com as piores condições mecânicas. Aqui eu apelo para que minha segurança seja protegida e para muitas pessoas que estão em risco, mas como deveria ser, não como eles estão implementando isso no momento”, disse ele na época para a W Radio.

O líder, que atuou como conselheiro sênior do Conselho Regional Indígena de Cauca, Cric e da Organização Nacional Indígena da Colômbia, Onic, ressaltou que a escalada da intimidação levou à renúncia de seus acompanhantes.

Desde 2008, as ameaças de grupos criminosos têm sido uma constante, quando o marido foi assassinado e ela registrou a primeira denúncia.

Além disso, afirmou que, durante o período eleitoral, a situação havia piorado. O mais recente foi em 31 de dezembro passado na reserva indígena de Páez, norte de Cauca, onde dois homens armados entraram no território e intimidaram um grupo de crianças a dar informações sobre Aida Quilcué, sua família e outros líderes da região.

“Não temos informações sobre o grupo criminoso ou quem eles eram”, disse na ocasião.

Diante da situação recorrente de insegurança de Aida Quilcue, membros de seu esquema de segurança renunciaram por causa das crescentes ameaças contra ela: “Em 1º de janeiro, um deles renunciou, porque consideram a situação complicada”, disse.





Um equilíbrio perturbador: assassinatos de líderes sociais em ascensão na Colômbia

A Unidade Especial de Investigação (UEI) do Ministério Público, diz que até 2021 conseguiu esclarecer pelo menos 68,35% dos assassinatos de líderes sociais reconhecidos pela Organização das Nações Unidas ONU. Além disso, o órgão de investigação informou que em 285 dos 417 casos de líderes sociais mortos até 2021, houve prisões, acusações, pedidos de julgamento ou condenações. Isso leva ao fato de que o Ministério Público mencionou que gerou um esclarecimento de quase três quartos do processo. Um aumento de 16 pontos percentuais na eficácia em comparação com 52% em fevereiro de 2020, disse o diretor Hernando Toro.

O relatório destaca que 284 incidentes correspondem a assassinatos, 47 a tentativas de homicídio e 21 casos a desaparecimentos forçados de membros reintegrados da guerrilha desmobilizada das FARC. Em relação às famílias de ex-combatentes, o relatório registra 56 casos de homicídio, 5 casos de tentativa e 1 de desaparecimento forçado.

A UEI identificou 94,70% dos danos a civis, pessoas reintegradas e suas famílias, membros das forças armadas, funcionários e líderes sociais. Tudo isso graças a uma estratégia implementada conjuntamente nas áreas de Putumayo, Bajo Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Huila, Casanare, Meta, Tumaco, Riosucio, Caquetá e Sul de Bolívar.

O comunicado nomeia as estruturas criminosas mais responsáveis pelas agressões e violências geradas contra defensores de direitos, líderes, pessoas reincorporadas e suas famílias. Entre os grupos que alertam as investigações estão os dissidentes das FARC, o Clã do Golfo, o ELN e outras estruturas criminosas que foram julgados 25 de seus membros no ano anterior. O relatório gerado pelo Ministério Público forneceu evidências que permitiram que um total de 46 condenações fossem emitidas aos responsáveis pelos crimes cometidos.

“Essas conquistas são possíveis graças ao trabalho articulado dentro da entidade, bem como a implementação de 13 projetos de pesquisa Putumayo, Antioquia, Bajo Cauca e Sul de Córdoba, Norte de Cauca, Norte de Santander, Huila, Meta, Casanare, Riosucio (Chocó), Arauca, Caquetá, Sul Bolívar e Tumaco (Nariño)”, disse o diretor da UEI, Hernando Toro Parra.





