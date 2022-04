Um estudo vinculou a compra de criptomoedas ao narcisismo, maquiavelismo e psicopatia

Uma pesquisa desenvolvida por um grupo de pesquisadores da Universidade de Queensland e Macquarie, na Austrália, tem como objetivo investigar entre a possível correlação de certos traços de personalidade conhecidos como “tetrads escuros” e investimentos em bitcoin.

Desde que entrou no mercado em 2009, o Bitcoin se destacou como a criptomoeda por excelência, embora tantas tenham sido desenvolvidas hoje que é quase impossível contar todas elas.

Desde então, o mercado global de criptomoedas deixou de valer absolutamente nada para um valor estimado de 2 trilhões de dólares. O Bitcoin, em particular, estava sendo negociado 1 dólar americano em 2011 e atingiu um pico histórico que ultrapassou US $63.000 em abril de 2021; hoje seu valor é de cerca de 42 mil dólares.

Essas grandes flutuações nos preços das criptomoedas costumam ser comuns, portanto, investir nelas é altamente volátil e especulativo. É por isso que os pesquisadores por trás da pesquisa se propuseram a traçar o perfil do tipo de pessoa disposta a assumir esses riscos e perguntar sobre suas motivações.

“Em particular, queríamos saber sobre a relação entre traços de personalidade e atitudes em relação às criptomoedas, os chamados 'dark tetrads'”, dizem os pesquisadores em um artigo publicado no The Conversation e assinado por Di Wang, palestrante sênior da Queensland University of Technology; Brett Martin, professor de Marketing, da mesma universidade; e Jun Yao, Professor Sênior de Marketing, da Macquarie University.

Em psicologia, o “dark tetrad” refere-se a um grupo de quatro traços de personalidade. Estes são maquiavelismo, narcisismo e psicopatia (coletivamente conhecida como “tríade negra”), além do sadismo.

Eles são chamados de “escuros” por causa de suas qualidades “más”: egoísmo extremo e tirar vantagem dos outros sem empatia. O dark tetrad também está frequentemente relacionado a comportamentos de risco.

Las criptomonedas son un mercado volátil y riesgoso que sin embargo atrae a miles de inversores en todo el mundo. REUTERS

Com isso em mente, os pesquisadores identificaram duas áreas principais de apelo: os altos riscos e os altos retornos potenciais da negociação de criptomoedas. Eles descobriram que essa combinação de atributos tornava as criptomoedas atraentes para o tipo de pessoa que gosta de jogar.

Em segundo lugar, as criptomoedas não são emitidas ou endossadas por governos como moedas tradicionais ou “fiduciárias”. Isso os torna atraentes para pessoas que desconfiam do governo.

Mas, para ir além e determinar o tipo de personalidade do comprador de criptomoedas, eles pediram a 566 pessoas que respondessem a pesquisas de personalidade on-line e respondessem a perguntas sobre suas atitudes em relação às criptomoedas e se planejavam ou não investir nelas.

“Dos nossos participantes, 26% relataram que possuem criptomoedas e 64% mostraram interesse em investir em criptomoedas”, disseram os pesquisadores.

Para medir seus traços de tetrad escuro, eles usaram testes psicológicos padrão. Eles também mediram os traços que poderiam conectar o dark tetrad a julgamentos sobre criptografia: medo de perder algo (FOMO; a sensação de que os outros estão experimentando coisas melhores do que você), positividade (a tendência a ser positivo ou otimista na vida) e crença em teorias da conspiração.

Por que as pessoas querem comprar criptomoedas? Não se trata apenas de ganhar dinheiro

Um motivo comum para investir em criptomoedas é a esperança de altos retornos. Além do desejo de gerar riqueza, pesquisas mostram que traços de personalidade sombrios também impulsionam a compra de criptomoedas.

O maquiavelismo é nomeado após a filosofia política italiana de Nicholas Maquiavel. Pessoas que avaliam alto esse traço são boas para engano e manipulação interpessoal.

Os maquiavélicos adotam uma abordagem calculada para atingir metas e evitar decisões impulsivas. Eles são menos propensos a participar de problemas de jogo.

Arriba: los rasgos de personalidad de la tétrada oscura influyen en la positividad, las creencias conspirativas y el miedo a perderse, lo que a su vez influye en las actitudes hacia las criptomonedas.

Os maquiavélicos também tendem a acreditar fortemente nas conspirações do governo. Por exemplo, muitas vezes acreditam que os políticos geralmente não revelam seus verdadeiros motivos e que as agências governamentais monitoram de perto todos os cidadãos.

“Descobrimos que os maquiavélicos gostam de criptografia principalmente porque desconfiam de políticos e agências governamentais. Muitos defensores da criptografia acreditam que os governos são corruptos e as criptomoedas impedem a corrupção do governo”, explicaram os pesquisadores.

O narcisismo é um traço de personalidade egocêntrico, caracterizado por sentimentos de privilégio e domínio sobre os outros. Os narcisistas são excessivamente confiantes e mais dispostos a fazer coisas como fazer investimentos arriscados no mercado de ações e jogos de azar.

Os narcisistas tendem a se concentrar no lado positivo da vida.

“Descobrimos que os narcisistas compram criptografia por causa de sua grande fé no futuro e por causa de sua confiança de que suas próprias vidas melhorarão”, observaram sobre esse grupo.

A psicopatia é um traço de personalidade insensível, impulsivo e anti-social. Os psicopatas muitas vezes acham difícil perceber, compreender ou lidar com as emoções devido à falta de inteligência emocional e empatia.

A natureza imprudente dos psicopatas os torna mais resistentes ao estresse e à ansiedade. Como resultado, psicopatas gostam da busca de estimulação e tomada de riscos. Eles são propensos ao vício em jogos de azar e jogos de azar.

“Descobrimos que psicopatas impulsivos gostam de criptomoedas porque temem perder as recompensas de investimento que os outros estão experimentando”, disseram sobre isso.

Por outro lado, o sadismo cotidiano está relacionado a uma personalidade que desfruta do sofrimento de outra. Os sádicos geralmente mostram um comportamento agressivo e cruel. Por exemplo, sádicos trollam outros na Internet por diversão.

À primeira vista, é improvável que comprar criptomoedas prejudique outras pessoas. No entanto, eles descobriram sádicos comprando criptografia porque também não querem perder recompensas de investimento. Para eles, talvez tanto o prazer de ver a dor de outra pessoa quanto o medo de perder algo estejam relacionados ao egoísmo.

“Ao contrário dos narcisistas, descobrimos que tanto os psicopatas quanto os sádicos não têm positividade sobre suas perspectivas, o que nega seu gosto por criptomoedas”, acrescentaram os pesquisadores.

Para a equipe de pesquisadores, estudar criptomoedas através das lentes psicológicas do dark tetrad oferece uma ideia de por que as pessoas querem comprar criptomoedas, mas em nenhum caso sugere que todos os interessados em criptografia mostrem traços de tetrad escuro.

“Estudamos apenas um subconjunto de pessoas interessadas em criptografia que têm essas características. Se você é detentor de Bitcoin ou de outra criptografia, pode exibi-los ou não”, esclareceram.

CONTINUE LENDO