Temos um novo Percy Jackson! Walker Scobell vai estrelar a série Disney+

A busca pelo sucessor de Logan Lerman acabou. A Disney+ escolheu um novo Percy Jackson para a próxima série de televisão que integrará seu catálogo de produções originais. Walker Scobell será o próximo ator a dar vida a esse famoso personagem que nasceu na saga literária de aventura e fantasia criada por escritor Rick Riordan.

Percy Jackson e os Deuses do Olimpo consistirá em uma adaptação para a televisão dos livros mais vendidos de mesmo nome que foram publicados entre 2005 e 2009 . Depois que os romances de sucesso deram origem a dois filmes no passado, a plataforma de streaming apostará em contar a história em formato de episódios e temporadas tendo Scobell como o primeiro a se juntar ao elenco, já que ainda não foi confirmado quem as outras estrelas que o acompanharão nessa jornada.

O jovem artista fez recentemente sua estreia no cinema com The Adam Project, filme de Shawn Levy que foi lançado este ano pela Netflix. Nesta proposta de ficção científica e drama, ele deu vida ao jovem Adam e compartilhou a liderança com Ryan Reynolds, que interpretou sua versão mais antiga. Outras figuras notáveis de Hollywood, como Mark Ruffalo, Jennifer Garner e Zoe Saldaña, também fizeram parte do elenco.

Seu início na atuação é muito novo e parece que esse foi o perfil que mais se adequou ao papel de Percy Jackson nesta reinicialização da franquia live-action. Em 2010 e 2013, Logan Lerman se encarregou de se colocar no lugar do icônico semideus para a tela grande e estrelou ao lado de Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Douglas Smith, Jake Abel e Leven Rambin. Ambos os filmes foram dirigidos pelo cineasta americano Chris Columbus.

Rick Riordan está feliz com a eleição de Walker Scobell

Logo após o anúncio se tornar oficial, Rick Riordan compartilhou algumas palavras sobre a assinatura do próximo artista de Percy Jackson. “ Walker Scobell é um jovem incrivelmente talentoso que nos surpreendeu com suas fitas de audição para o papel de Percy ”, escreveu em um post em seu site. Além de ser produtor executivo, o autor estará muito mais envolvido no desenvolvimento e escreverá o episódio piloto com Jon Steinberg.

“Muitos de vocês descobriram recentemente como Walker é ótimo quando assistiram The Adam Project, no qual Walker iluminou a tela como uma versão mais jovem do personagem de Ryan Reynolds. Tivemos a sorte de fazer um teste com Walker meses antes do lançamento da produção, mas o filme só confirmou o que já sabíamos sobre seu talento. Era óbvio para mim e para o resto da equipe que Walker tinha a combinação perfeita de timing cômico, doçura, rebelião, sarcasmo e heroísmo para interpretar nosso herói Percy Jackson”, acrescentou.

A ficção televisiva, que terá o título de Percy Jackson e os Deuses do Olimpo, começou oficialmente como um projeto de Disney+ em janeiro deste ano. O enredo se concentra em um menino de 12 anos que se descobre como um semideus e começa a lidar com a realidade de suas origens sobrenaturais e os poderes que lhe foram concedidos. No entanto, sua vida vira completamente de cabeça para baixo quando Zeus o acusa de roubar seu raio mestre, então ele deve fazer uma viagem pelos Estados Unidos para recuperá-lo sob uma missão extremamente importante: devolver a ordem e a calma ao Olimpo.

