Quirino Ordaz chegou à embaixada mexicana na Espanha apesar dos rancores do PRI

Quirino Ordaz Coppel finalmente se estabeleceu na embaixada mexicana na Espanha, após uma jornada turbulenta que levou à expulsão de seu antigo partido, o Revolucionário Institucional (PRI), para o qual atuava desde 1985.

Recorde-se que o ex-governador de Sinaloa foi proposto pelo próprio presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO): uma ação que dentro do mexicano a política é listada como prêmio, retirada ou um tipo de marginalização da vida pública interna para ex-funcionários públicos.

No entanto, isso gerou uma forte controvérsia no partido tricolor - e na aliança Va por México - por considerar a nomeação como um movimento de Andrés Manuel para “desmantelar a oposição.”

Por sua vez, Ordaz Coppel sempre defendeu que sua nomeação não implicava interesses partidários, mas, disse, é uma distinção para os cidadãos de Sinaloa e sua própria pessoa; não antes de reconhecer e agradecer ao PRI as oportunidades que lhe ofereceu em sua carreira política.

Até López Obrador saiu em defesa de Ordaz e pediu à oposição que não aceitasse mal a incorporação de seus membros ao o Governo Federal, porque, comentou, isso não implica renunciar a ideais: “Ele não vai representar um partido, ele não vai desistir de sua filiação (...) não estamos pedindo a ele como condição que ele renuncie às suas liberdades, isso é imoral”.

Quirino Ordaz Coppel aseguró que su nombramiento no implicaba intereses políticos. (Foto: Cuartoscuro)

Mesmo com a posição do embaixador mexicano na Espanha e do Chefe do Executivo, Alejandro Alito Moreno, o líder nacional do PRI, declarou que a bancada não autorizou o convite de Quirino, portanto, se ele aceitasse o convite e fosse ratificado, seria expulso do festa.

Apesar do aviso, o Senado da República ratificou o antigo PRI com uma maioria de 73 votos a favor, 20 contra e 12 abstenções, em 8 de março.

Assim, a Comissão Nacional de Justiça Paritária do PRI aprovou por maioria de votos a expulsão de Ordaz Coppel sob a acusação de ter cometido “atos graves de indisciplina” contra as regras do Conselho Político Nacional.

"Ya llegamos a instalarnos en la Embajada. Saludos y que tengan una buena semana, a descansar para iniciar trabajando desde el primer día", escribió el diplomático. (Foto: Twitter @EmbaMexEsp)

Dessa forma, em 11 de abril, a unidade diplomática confirmou a chegada da pessoa encarregada de reforçar o rompimento da relação México-Espanha que o próprio López Obrador rachou com seus constantes ataques à nação europeia.

Isso porque o Chefe do Executivo não apertou a mão por criticar o país que está listado como seu segundo parceiro comercial da União Europeia (UE), como censuras pela conquista de 1521 ou pela operação “corrupta” de empresas de energia em território asteca durante períodos anteriores de seis anos .

Mas nada disso criou tanto rugido quanto a sugestão de AMLO de “pausar” o link bilateral, para que “eles não nos vejam como uma terra de conquista”. Embora, deve-se notar, isso foi esclarecido logo após o entendimento de uma possível ruptura com a Espanha, observando que sua proposta decorreu das irregularidades perpetradas por suas empresas no México.

“Que não estamos mais pensando que o México será saqueado impunemente. (...) Não é fobia ou xenofobia, é que temos que respeitar uns aos outros e o mesmo na gestão política”, disse em sua manhã em 10 de fevereiro.

CONTINUE LENDO: