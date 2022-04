Quem estava no carro em que o jogador de futebol Freddy Rincón bateu

Freddy Rincón faz todas as manchetes da imprensa esportiva do país depois de se envolver em um tremendo confronto perto do Estádio Pascual Guerrero, em Cali. Lá, a van em que a ExAmérica de Cali e o Real Madrid estavam andando colidiu com um ônibus de serviço público MIO.

Rincón, 55 anos e agora comentarista esportivo, teve mais complicações no nível físico, tendo que ser encaminhado a uma clínica próxima para tratamento de emergência devido à gravidade das lesões. No entanto, na van, espera-se que houvesse mais 3 pessoas das quais as autoridades só pudessem identificar 2 mulheres.

As duas mulheres receberam o teste do bafômetro negativo para Cortés, enquanto Maria Patiño havia deixado o hospital sem mais informações, como comentou o presidente:

Não há certezas sobre quem dirigiria a van, embora as duas mulheres tenham sugerido que Freddy Rincón estava no comando do carro, no entanto, seria estabelecido, uma vez que ainda não se sabe nenhuma informação sobre o quarto passageiro.

Os fatos estão sob investigação adequada pelo Ministério Público, que será responsável por esclarecer como aconteceram os eventos que hoje têm Rincón em estado crítico. No entanto, o que as autoridades conseguiram avançar, além da identidade das mulheres que estavam na van, é também que o motorista do ônibus de transporte público não testou positivo para bafômetro e que tudo ocorreu devido à aparente imprudência da pessoa que dirigia a van em que o ex-atleta estava viajando.

Por outro lado, descobriu-se que o Ford danificado não tinha o SOAT e que também devia várias multas por violação das regras de trânsito.

Até agora, Freddy foi submetido a uma cirurgia e de acordo com sua família ele permanece em coma induzido e sob um prognóstico reservado. Sua condição é crítica de acordo com os médicos que cuidam dele e o monitoram. Várias personalidades relacionadas ao futebol enviaram uma mensagem de encorajamento à família do ex-atacante da seleção colombiana e desejam-lhe uma rápida recuperação.

Nas próximas horas, o relatório médico sobre a saúde de Freddy Rincón, que é tratado na Clínica Imbanaco em Cali, seria atualizado.

CONTINUE LENDO:

“É uma grande honra e desafio”: Jineth Bedoya foi nomeada pelo embaixador da ONU para a luta contra o sexo violência