Qual é a praia mais próxima do CDMX e quanto custa chegar lá

Como toda época da Páscoa, milhares de pessoas saem da Cidade do México (CDMX) para aproveitar suas férias em uma das praias da República ou em uma das cidades mágicas próximas à capital. Embora um dos destinos mais populares para viajar nesta temporada seja Acapulco, existem outras opções que você pode visitar e que ficam a apenas quatro horas do CDMX, caso você viaje de carro particular.

É o caso da praia de Tecolutla, no estado de Veracruz. De acordo com o Google Maps, essa atração turística fica a apenas 312 quilômetros da Cidade do México. Para chegar lá, os interessados terão que pagar por cinco cabines, então a viagem até a praia é de 367 pesos. Dessa forma, a rota completa seria de 734 pesos.

Estes são os estandes que você teria que pagar para chegar ao Tecolultla:

1. Junção San Cristobal - Tepexpan Entronque (Ecatepec, Estado do México): 83 pesos

2. Tulancingo Bypass (Assunção, Hidalgo): 46 pesos

3. Entronque Tejocotal - Nuevo Necaxa Entronque (Nuevo Necaxa, Puebla): 30 pesos

4. Junção Ávila Camacho - Tihuatlan Entronque (Miahuapan, Veracruz): 160 pesos

4. Junção Totomoxtle - Tecolutla (Totomoxtle, Veracruz): 48 pesos

El costo de las casetas de peaje para llegar a Tecolutla es de menos de 800 pesos (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

Quanto à estimativa de combustível que o carro poderia gastar para chegar ao destino, o aplicativo Trace Your Route habilitado pelo Ministério de Infraestrutura, Comunicações e Transportes (SICT), indicou que o valor aproximado a chegar seria de 596,8 pesos, isso se o carro for de quatro cilindros e usa gasolina Premium.

Para visualizar essas informações, os interessados podem acessar o seguinte site: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta e selecionar a cidade de origem e destino, bem como o veículo com o qual você fará uso de rodovias, ou seja, se você estiver viajando de carro, moto, van ou caminhão, isso para que o aplicativo forneça informações mais precisas sobre quanto você teria que pagar para chegar à praia de Tecolutla ou a qualquer outro destino.

Por outro lado, se você quiser chegar ao destino acima mencionado de ônibus ou caminhão, pode embarcar na Estação Rodoviária Norte na linha ADO. O custo do ingresso é de 566 pesos e o passeio é de seis horas e 20 minutos. No entanto, existem apenas duas partidas, uma às 23:59 horas e às 06:19 horas.

Uno de los destinos más accesibles para acudir durante Semana Santa es la playa de Tecolutla (Foto: Facebook - Tecolutla, Veracruz) Samuel Elías Gaona Hernández

Se você está procurando fazer uma pausa perto da capital, você pode visitar a cidade de Cuernavaca, já que a viagem da Cidade do México é de apenas uma hora e 42 minutos e o consumo de combustível para chegar lá de carro é mínimo. Na capital do estado de Morelos, os visitantes podem visitar a colina Tepozteco, bem como desfrutar do centro colonial que abriga o Palácio de Cortés do século XVI e o Museu de História, no qual existem murais do artista gráfico Diego Rivera.

Para chegar a este destino, os motoristas devem pagar uma taxa de 126 pesos para poder usar a rodovia México-Cuernavaca. Embora também exista a possibilidade de usar a rodovia federal, chegar ao centro de Morelos será muito mais lento e os motoristas terão que navegar por uma rota marcada por um grande número de curvas.

CONTINUE LENDO:

“Há um INE há muito tempo”: Lorenzo Córdova comemorou o dia da revogação do mandato e pediu para defender o instituto