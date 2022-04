Profeco: qual é o preço médio da gasolina no México

A sign of Mexican state oil company Petroleos Mexicanos (PEMEX) shows their prices of the gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

A Procuradoria Federal do Consumidor (Porfeco), como parte de seu trabalho para defender as pessoas, divulgou os preços médios dos combustíveis no México, para que nenhum estabelecimento ou fornecedor aproveitasse os custos.

De acordo com uma mensagem publicada pela conta oficial do Governo Federal, a gasolina regular deve custar 21,62 pesos por litro; o prêmio foi atualizado para 23,51 pesos por litro; enquanto o diesel foi de 22,90 pesos por litro.

Além disso, a Profeco anunciou que, com um corte até 7 de abril, a mistura de azeite mexicana custava US $93,43 por barril.

Para saber mais sobre os preços e os postos de gasolina mais adequados para encher o tanque, a mesma agência possui uma plataforma chamada “Quem é quem no preço da gasolina”, que, como o nome indica, trabalha para conhecer os custos dos combustíveis no país .

(Foto: Twitter)

“Este site foi criado para fornecer informações atualizadas sobre postos de gasolina que vendem gasolina e diesel aos preços mais altos e mais baixos do México. A classificação é construída com base nos preços relatados à Comissão Reguladora de Energia (CRE) pelos detentores de licenças de varejo de gasolina e diesel”, lê-se no site.

Possui quatro seções, cada uma com uma missão diferente para que o consumidor possa acessar dados específicos, que são:

- Quem é quem no preço da gasolina

- Ações de verificação para estações de serviço a gasolina e diesel

- Quem é quem nos preços do gás

- Relatório anual sobre energia e aliados do consumidor

Sobre este assunto, durante a conferência de imprensa da manhã liderada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) do Palácio Nacional, o chefe do Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, garantiu que há estabilidade nos preços da gasolina, embora nas últimas semanas eles tenham mudado.

“Há estabilidade nos preços dos combustíveis no país. É um reflexo claro de que a política instruída pelo presidente é uma política adequada que beneficia diretamente os bolsos das famílias mexicanas e as beneficia diretamente porque o transporte afeta o preço de tudo no país”, disse o funcionário.

Ricardo Sheffield explicó los precios de la gasolina en la "mañanera" (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Ele também lembrou que o órgão federal já tratou, no total, 196 reclamações por meio de 150 visitas ou verificações através do aplicativo “Litro x Litro”. Ele disse que os resultados foram que todas as queixas foram verificadas, enquanto sete delas apresentaram problemas menores.

Mais tarde, ele anunciou que durante a semana passada foi descoberto na Cidade do México que a gasolina premium mais cara custava 25,99 pesos. Era uma estação Petroleos Mexicanos (Pemex) instalada no gabinete do prefeito Álvaro Obregón.

Ele também explicou que os preços da gasolina normal diminuíram em relação à semana anterior, quando estava em torno de 23,51 pesos, quase dois pesos a mais em comparação com o novo valor apresentado em 11 de abril.

Por fim, Ricardo Sheffield anunciou que as empresas com maiores lucros foram Arco, Redco e Chevron, que colocaram os preços mais altos. Por sua vez, Repsol, G500 e Orsan geraram os menores lucros neste mercado.

