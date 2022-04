Pelo menos oito mortos e 19 feridos em bombardeios na cidade de Kharkiv

A firefighter carries his gear as a fire burns at a plant following Russian shelling, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine, April 11, 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis

O chefe da Administração Estatal Regional de Kharkiv, Oleg Sinegubov, informou que pelo menos oito pessoas, incluindo uma criança, foram mortas e 19 ficaram feridas durante os atentados em Kholodna Gora, no oeste da cidade ucraniana.

“Esta tarde, o bombardeio do centro regional continuou, particularmente na área de Kholodna Gora. Há algumas horas, os ocupantes dispararam novamente contra Saltivka”, disse, conforme noticiado pela agência de notícias Unian.

A Rússia está atacando várias cidades ucranianas do ar, incluindo Kharkiv, Mariupol e Mikolaiv. De acordo com a referida agência, na noite de segunda-feira a Rússia teria bombardeado a região até 66 vezes, então as autoridades ucranianas pediram aos cidadãos que não se aproximem de objetos perigosos.

Em outras partes do país, o chefe da administração militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, especificou que três civis foram mortos e outros oito ficaram feridos em vários atentados russos em Vuhledar, Michalovce e Krasnogorivka.

Un edificio destrozado tras ataques en la ciudad de Kharkiv REUTERS

Assim, em seu canal Telegram, ele relatou dois feridos na região de Lugansk, em Bakhmut, e também foi possível esclarecer informações sobre mais sete vítimas em Mariupol, mas o número exato de vítimas na cidade e em Volnovakja não pode ser estabelecido, como disse Kirilenko.

Por outro lado, as Forças Armadas da Ucrânia, em seu último relatório, garantiram que as tropas russas estão tentando concluir o reagrupamento e realocação de unidades nas regiões de Belgorod e Voronezh.

“Há indícios de que o sistema de defesa aérea está sendo fortalecido nas áreas de Melitopol e Ilovaisk. É provável que no futuro o inimigo tente assumir o controle da cidade de Mariupol, capturar Popasna e lançar uma ofensiva na direção de Kurajove para chegar às fronteiras administrativas da região de Donetsk”, disseram.

Eles também relataram que “as tropas inimigas continuam a bloquear parcialmente a cidade de Kharkiv” e afirmaram que em Donetsk e Luhansk soldados ucranianos repeliram “seis ataques inimigos, destruíram quatro tanques, cinco unidades blindadas, vinte e seis veículos e oito sistemas de artilharia inimigos”.

(Com informações da Europa Press)

CONTINUE LENDO: