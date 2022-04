Patricio Parodi: Sua irmã inclui Flavia Laos e não Luciana Fuster em sua foto de grupo de chá de bebê

No último sábado, a irmã de Patricio Parodi, Majo Parodi, comemorou o babyshower do seu bebê Aitana com a família e amigos próximos. Flavia Laos participou como convidada, assim como Luciana Fuster, atual parceira do reality boy. No entanto, o membro de Esto es Guerra se destacou por sua ausência nas fotografias que sua cunhada carregou em seu social redes.

Por meio da conta das gêmeas no Instagram, a irmã de 'Pato' Parodi postou os destaques do evento, onde é vista posando ao lado da decoração, quebrando o bolo e abrindo alguns presentes. Ele também enviou um resumo em vídeo de tudo o que aconteceu naquele dia, mas um detalhe chamou a atenção dos usuários.

Luciana Fuster não aparece nesta publicação, embora tenha enviado fotos e vídeos para suas redes para provar que participou do chá de bebê de sua agora cunhada. Deve-se notar que ele também não apareceu na foto do grupo, onde Majo disse que posou “com pessoas que eu amo muito”.

Precisamente neste instantâneo, quem aparece é Flavia Laos, ex-parceira do reality boy. Lembremos que apesar da separação, a influenciadora loira continua tendo um bom relacionamento com as irmãs de Parodi e até foi pega abraçando a ex-sogra quando Luciana já estava romanticamente relacionada com o guerreiro.

No entanto, horas depois e após a chuva de críticas dos fãs de Luciana, Majo Parodi chegou a publicar uma imagem posando com os reality boys. A influenciadora deixou claro que queria fazer upload dessas fotos antes, mas não conseguiu por causa do grande número de imagens que tinha. “Eu gostaria de compartilhar todos eles, mas eles são infinitos”, escreveu.

Diante disso, os fãs do casal agradeceram a Majo por esclarecer que ele não tem um relacionamento ruim com a cunhada. No entanto, outros internautas alegaram que esse post foi feito com “obrigação”, já que Luciana poderia ter se machucado por não se ver em nenhuma fotografia.

LUCIANA FUSTER E FLAVIA LAOS VIRAM OS ROSTOS UMA DA OUTRA?

Ambos coincidiram no chá de bebê de Majo Parodi, irmã de Patricio Parodi. No entanto, nenhum deles foi visto um ao lado do outro devido ao relacionamento tenso que tiveram desde que o membro de Esto es Guerra iniciou um relacionamento romântico com o garoto da realidade, cujo ex deveria ser seu amigo.

Tudo parece indicar que Luciana chegou ao evento depois que a influenciadora loira decidiu se aposentar. Isso teria sido evidenciado nas histórias do Instagram que ambos carregaram naquele dia. E depois que Flavia anunciou que estava saindo, Luciana começou a fazer upload de imagens com Patricio curtindo a celebração.

POR QUE PATRICIO PARODI E LUCIANA FUSTER NUNCA OFICIALIZARAM SEU ROMANCE?

Apesar do ampay que eles estrelaram beijando em um apartamento em Paracas, as modelos não quiseram dizer publicamente que são um casal. Isso não tem sido um impedimento para não ser visto nas redes sociais muito afetuoso. Mas por que eles não oficializam o relacionamento?

Em entrevista ao Estás en Todas, o capitão dos Guerreiros indicou que não oficializou seu relacionamento com Luciana Fuster porque não sente a obrigação de expor sua vida sentimental a seus seguidores , apesar de ser considerado uma figura da mídia.

“Eu não tenho que sair e dizer algo que o outro quer que eu diga, não quando ele quer, ou como, ou onde. Quem está liderando esse relacionamento somos Luciana e eu. Se decidirmos mantê-lo fora porque não queremos expô-lo muito além do que queremos, tem que ser respeitado, ponto final. Somos figuras públicas e mostramos o que queremos mostrar”, disse.

