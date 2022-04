Páscoa em Oxapampa: preço dos passeios, ingressos, estadia, lugares turísticos e muito mais

Esta cidade está localizada no departamento de Cerro de Pasco e é uma das 3 províncias que compõem este lugar e é uma das mais importantes lugares turísticos nesta área. zona. Se você quiser saber tudo sobre Oxapampa neste artigo, mostraremos a você.

Tem uma terra fértil que cria uma paisagem cheia de vegetação com árvores muito exuberantes porque está localizada na área da Floresta Central.

Uma das coisas que este lugar mais se destaca é por causa das comunidades nativas que hospeda e dentro das comunidades nacionais de lá. também é a comunidade austro-alemã.

Se você quiser conhecer Oxapampa, mostraremos 10 lugares turísticos que você não pode perder durante sua viagem.

1. Praça de Armas:

Localizado na parte central da cidade de Oxapampa, na parte central da praça em 1959, uma base octogonal foi erguida em homenagem aos colonos Pozucino que foram os fundadores de Oxapampa e Villa Rica.

Plaza de Armas de Oxapampa. (Foto: Captura)

2. Cachoeira do Rio Tigre:

Tem uma queda de água de aproximadamente 29 metros e pode ser vista da base, bem como da altura ou da ponte suspensa, é uma das mais visitadas lugares turísticos em Oxapampa por sua beleza e esplendor.

Catarata del Río Tigre. (Foto: Captura)

3. Museu Vintage Golden Years:

A casa-museu é um lugar onde dois cônjuges que adoram colecionar artefatos das décadas de 1940, 1950, 1960 e 1970 os exibem. Entre eles, carros da era de ouro dos Estados Unidos dos anos 40 e 50. Você pode desfrutar do museu assistindo antiguidades.

Museo Vintage Años Dorados. (Foto: Captura)

4. Parque Nacional Yanachaga Chemillén:

Este Parque Nacional abriga diversos ecossistemas de fauna e flora selvagens. Infelizmente, alguns estão em situação vulnerável e outros estão à beira da extinção, o objetivo deste lugar é preservá-los.

Parque Nacional Yanachaga Chemillén. (Foto: Captura)

5. Caverna Tunqui:

É uma caverna de calcário úmido, que tem musgos, pequenas plantas e mofo em suas paredes, dentro tem formações de estalactites que podem ser vistas figuras como a de uma bruxa, assim como animais como morcegos, corujas que vivem na escuridão da caverna habitam.

Tunqui Cueva. (Foto: Captura)

6. Pozuzo:

Foi fundada por colonos alemães e austríacos em terras concedidas pelo governo peruano. O que chama a atenção neste lugar são as casas desta cidade têm formas geométricas, cores vivas e telhados de duas águas e as empresas têm nomes estrangeiros como Heidinger, Bottger, entre outros.

Pozuzo. (Foto: Captura)

7. Vila Rica:

Villa Rica é o nome de um distrito localizado na província de Oxapampa, sua localização geográfica permite que ele tenha resorts incríveis, como cachoeiras. Em Villa Rica você também pode encontrar a cidade com o mesmo nome que se destaca pela produção de café.

Villa Rica. (Foto: Captura)

8. Floresta Sho'llet:

A floresta Sho'llet tem um significado e é “Rainha dos caracóis coloridos” é uma área úmida, com névoa e vegetação, como samambaias, líquenes e bromélias. Na floresta, você também pode ver ursos de óculos e vários pássaros.

Bosque del Sho’llet. (Foto: Captura)

9. Cachoeira La Bruja:

Villa Rica, dona de um destino encantador dominado pela abundante vegetação que existe ao redor desta cachoeira, o que a torna muito atraente para todos os públicos que amam o turismo.

Está localizado a 65 quilômetros da cidade de Oxapampa e faz parte da Reserva da Biosfera Oxapampa, Asháninka e Yanesha. A cachoeira tem uma altitude de 1552 metros acima do nível do mar que sai do rio Colorado, e tem 19 metros de altura e 5 metros de largura onde no final você pode ver uma piscina cercada por vasta vegetação.

Catarata La Bruja. (Foto: Captura)

10. Slide natural de Iscozacín:

Este escorregador natural está localizado dentro da Reserva Nacional da Biosfera Oxapampa Asháninka Yanesha, no distrito de Palcazú, cidade de Iscozacín. É feito de rochas que ao longo dos anos foram desgastadas pela água se transformando em escorregadores naturais. Ao deslizar pelo escorregador, você alcançará uma piscina de água cristalina.

Tobogán natural de Iscozacín. (Foto: Captura)

PREÇO DOS BILHETES PARA OXAPAMPA

Existem duas maneiras de chegar a Oxapampa. Em ambos os casos, você usará o transporte terrestre, mas a diferença é que em um você precisará de mais horas de viagem, enquanto no outro não. A primeira opção por terra, levará cerca de 8 horas de viagem, partindo de Lima. Se você sair de Junín, levará apenas três horas. A segunda opção para chegar a Oxapampa é de avião. De Lima, você deve pegar um voo para Jauja que dura meia hora e depois pegar um ônibus que levará três horas para chegar a Oxapampa. O custo dos ônibus que partem do mesmo aeroporto varia de S/. 25 a S/. 40 soles por pessoa.

Os voos durante a Páscoa de Lima para Jauja partem de S/. 450 soles, de acordo com o Google Flights.

A passagem de Lima para Oxapampa de ônibus custa cerca de S /. 120 soles nos feriados.

CUSTO DE HOTÉIS E COMIDA

O custo dependerá de onde você está hospedado. Vale lembrar que Oxapampa tem várias áreas turísticas e entre as mais proeminentes estão a própria cidade e Villa Rica. Outro ponto a considerar é a distância entre o local principal e sua acomodação.

Oxapampa: de acordo com o portal Booking, para a data da Páscoa, os preços começam em S/. 231 soles e em alguns casos podem chegar a S/. 1.301.

Villa Rica: através da plataforma Google Travel, encontramos preços a partir de S/. 75 soles.

