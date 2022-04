Os EUA exigiram a libertação imediata do oponente russo Kara-Murzá

A administração dos EUA pediu a “libertação imediata” do opositor russo Vladimir Kara-Murza, que foi preso segunda-feira pela polícia em Moscou depois de condenar abertamente a campanha militar russa na Ucrânia.

“Os EUA estão preocupados com a prisão pelas autoridades russas do proeminente líder da sociedade civil Vladimir Kara-Murza hoje em Moscou”, disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, na rede social Twitter.

“Estamos acompanhando a situação de perto e instamos que ele seja libertado imediatamente”, acrescentou.

A prisão de Kara-Murza ao deixar sua casa foi confirmada nas redes pelo opositor Ilya Yashin, que disse não saber o motivo.

Kara-Murza, de 40 anos, tem sido muito crítico do que é conhecido na Rússia como uma “operação militar especial” na Ucrânia, que ele considerou totalmente injustificada.

Além disso, ele cobrou o “apagão total” a que os russos estão sujeitos desde o início da guerra, ao qual deve ser adicionada a lei que pune a divulgação de “notícias falsas” sobre o exército russo com até 15 anos de prisão.

Na época, ele exigiu a abertura de um processo criminal pelos envenenamentos que sofreu em 2015 e 2017 depois que o envolvimento em sua tentativa de assassinato da mesma equipe de envenenadores do líder da oposição Alexei Navalny veio à tona na mídia independente.

El crítico del Kremlin Alexei Navalny REUTERS

Uma investigação independente revelou que a equipe de especialistas em armas químicas e medicamentos do Serviço Federal de Segurança (FSB, ex-KGB) supostamente envolvida no envenenamento de Navalni em 2020, também acompanhou Kara-Murzá.

Por sua vez, as autoridades japonesas aprovaram na terça-feira um novo pacote de sanções adicionais contra a Rússia que inclui o congelamento de bens de 398 cidadãos russos, incluindo as filhas do presidente, Vladimir Putin, e a esposa do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.

De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores japonês, esta medida, anunciada anteriormente pelo primeiro-ministro Fumio Kishida, busca contribuir para os esforços internacionais pela paz internacional com o objetivo de resolver o conflito.

Com este novo pacote de sanções, Tóquio congelará os ativos do maior banco russo, o Sberbank, e do maior banco comercial privado russo, o Alfa Bank, ao mesmo tempo que proíbe novos investimentos no país da Eurásia.

Assim, em resposta à invasão russa da Ucrânia, as autoridades japonesas decidiram oficialmente proibir novos investimentos na Rússia após 12 de maio, bem como a proibição da importação de bebidas alcoólicas, madeira e máquinas.

“As sanções fazem parte dos últimos esforços do Japão para adicionar pressão econômica e diplomática sobre a Rússia para evitar uma nova escalada da guerra na Ucrânia e para facilitar um cessar-fogo”, justificou o primeiro-ministro japonês há alguns dias em conferência de imprensa.

Com essas sanções, o Executivo japonês ampliará a lista de indivíduos que verão seus bens no país asiático bloqueados dos atuais 400 para 550, incluindo o presidente russo Vladimir Putin e seus subordinados, que o G7 definiu como “os arquitetos” da invasão da Ucrânia.

(Com informações da EFE)

CONTINUE LENDO: