O turismo internacional se recuperou no México: aumentou 65,1% ano a ano em fevereiro

MEX8312. HOLBOX (MÉXICO), 27/03/2021.- Turistas caminan hoy en la zona de playas, en la Isla Holbox, en Quintana Roo (México). El sector turístico de México ha puesto en marcha una serie de iniciativas integrales con todos los protocolos sanitarios aconsejados por las autoridades para fomentar el turismo nacional e internacional durante el periodo de Semana Santa, según se informó este sábado. EFE/Alonso Cupul

Em fevereiro passado, o México recebeu 65,1% mais turistas internacionais do que no mesmo mês de 2021, ainda marcado pela pandemia do coronavírus, informou o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

O México passou de receber 1,59 milhão de turistas estrangeiros em fevereiro de 2021 para 2,62 milhões no segundo mês deste ano.

No entanto, se o valor for comparado a 3,76 milhões no segundo mês de 2020, ainda há uma queda substancial de cerca de 30,3 por cento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el segundo mes del año, nuestro país recibió 2.62 millones de turistas extranjeros. (Foto: EFE/Alonso Cupul/ Archivo) EFE

O principal aumento ocorreu nos turistas que chegavam por via aérea, que em fevereiro de 2021 representavam apenas 698 mil pessoas, enquanto no mesmo mês de 2022 havia cerca de 1,78 milhão de viajantes, um aumento de 155,5%.

Por outro lado, os turistas fronteiriços caíram 5,9% ano a ano em fevereiro para 836.474 viajantes.

Os dados refletem o impacto da evolução da pandemia de COVID-19, uma doença que até agora deixou quase 5,73 milhões de infecções e mais de 323,000 mortes no México, um dos países mais afetados do mundo.

Em fevereiro de 2022, os gastos totais dos turistas dispararam 164,7% em relação ao ano anterior, passando de 799,1 milhões de dólares para 2 mil 115,6 milhões de dólares.

Pese al incremento, si la cifra se compara con los 3.76 millones del segundo mes de 2020, se observa todavía una sustancial caída de cerca del 30.3 %. (Foto: EFE/Alonso Cupul) EFE

Se compararmos o número de fevereiro passado com o do mesmo mês de 2020, o número atual é menor em cerca de 220 milhões de dólares.

O gasto médio de cada turista aumentou ano a ano, de $235 em fevereiro de 2021 para $457 no segundo mês de 2022, um aumento de 94,5%.

Significativamente, o gasto médio do turista em fevereiro de 2022 é ainda maior em 58,6% em comparação com os dados de 2020, quando era de US $288,2.

O México teve 31,9 milhões de turistas internacionais em 2021, 31,3% a mais do que em 2020.

A receita cambial de visitantes internacionais totalizou 19 mil 795,6 milhões de dólares.

Foto: EFE/ Alonso Cupul/ Archivo EFE

Para 2022, o Ministério do Turismo (Sectur) estima a chegada de mais de 40 milhões de turistas internacionais.

O PIB do turismo do México, que até antes da crise de saúde do coronavírus representava 8,6% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2019, fechou 2021 em 7,1% e em 2022 o fará em 8,3%, de acordo com estimativas do governo.

Mesmo assim, o México foi o terceiro país mais visitado do mundo em 2020, fenômeno de curto prazo atribuído a medidas sanitárias flexíveis nas áreas turísticas do país.

O México consolidou-se em 2019 como um dos 10 países mais visitados do mundo, com mais de 45 milhões de turistas internacionais que deixaram 24.563 milhões de dólares, um crescimento anual de 9%.

EFE

