O prefeito de Mariupol denunciou que as tropas russas deportaram milhares de pessoas à força

FOTO DE ARCHIVO: Refugiados ucranianos desembarcan de un tren procedente de Odesa en la estación de tren de Przemysl Glowny, tras huir de la invasión rusa de Ucrania, en Przemysl, Polonia, 27 de marzo de 2022. REUTERS/Hannah McKay

As tropas russas deportaram à força entre 20.000 e 30.000 civis da cidade sitiada de Mariupol, no sul da Ucrânia, para território controlado pela Rússia, conforme relatado por seu prefeito, Vadym Boychenko.

De acordo com o prefeito-chefe da cidade portuária, 50% dos moradores de Mariupol foram evacuados e cerca de 60.000 foram deixados por corredores humanitários para os territórios da Ucrânia controlados pelas Forças Armadas ucranianas.

E outras 20.000 a 30.000 pessoas foram deportadas pelas tropas russas para o território ocupado pela Rússia da Ucrânia ou para a Rússia, acrescentou Boychenko, de acordo com o diário ucraniano Pravda.

De acordo com Boychenko, “hoje podemos falar sobre a evacuação de 50% dos moradores de Mariupol das 540.000 pessoas que viveram aqui antes da guerra”.

Quando a guerra tinha acabado de começar e enquanto o serviço de trem ainda estava funcionando e as estradas ainda podiam ser usadas, quase 140.000 civis conseguiram deixar Mariupol.

Em seguida, outros 100.000 permaneceram e cerca de 60.000 foram evacuados pelo corredor humanitário e com a ajuda de voluntários. Mas devemos lembrar que há pessoas na periferia da cidade que também precisam ser evacuadas, disse o prefeito.

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol REUTERS

“Desde o sexto dia da guerra, tentamos fazer tudo o que podemos para organizar uma rota de evacuação. Mas as forças russas têm feito, e ainda estão, fazendo o possível para garantir que nem um único ônibus esteja disponível em Mariupol. Eles queimaram 150 novos ônibus em cinzas”, ressaltou.

Ele acrescentou que trabalhadores do serviço público e voluntários da cidade anunciaram quando era possível sair por um corredor humanitário, já que nunca houve um cessar-fogo: as pessoas saíram com projéteis explodindo ao seu redor, disse.

“Algumas pessoas dirigiram, outras apenas caminharam até a costa. De lá, evacuamos as pessoas primeiro para Berdyansk e depois para Zaporiyia com comboios voluntários ou compartilhando viagens com outras pessoas”, disse o prefeito.

O primeiro prefeito especificou que o número de residentes de Mariupol que foram deportados à força para a Rússia é apenas uma estimativa por enquanto.

De acordo com Boychenko, “eles [os russos] estão publicando listas, mas não são confiáveis. De acordo com nossas estimativas, pode haver entre 20.000 e 30.000 residentes de Mariupol”, acrescenta o diário local.

“É difícil dizer por que eles estão fazendo isso. Mas, por exemplo, ontem meu vizinho me ligou no telefone, que foi deportado à força. Ele foi buscar água e eles o levaram embora. Ele está atualmente em Novoazovsk, (cidade) ocupada pela Rússia”, disse ao diário Pravda.

Mariupol, uma cidade localizada às margens do Mar de Azov, está sitiada pelas tropas russas desde o início da invasão, em 24 de fevereiro.

Mais de 80% dos edifícios da cidade foram destruídos por bombardeios e os moradores que permanecem lá, estimados entre 100.000 e 160.000, não têm água, gás, eletricidade ou necessidades básicas.

(Com informações da EFE)

