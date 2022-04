Morelos: O feminicídio de Laura Yanet seria o resultado de uma possível vingança contra o pai

Em 11 de abril passado, o promotor de Morelos. Uriel Carmona Gándara, anunciou que a principal linha de investigação sobre o feminicídio de Laura Yant “N”, uma mulher de 19 anos, é a possível vingança contra o pai da menina; no entanto, ele ressaltou que nenhuma outra linha de investigação está descartada.

Isso, após seu encontro com o prefeito de Tetecala, Rosbelina Benitez Bello, que foi acordado pelo funcionário para exigir a pronta resolução do caso de Laura, que foi dada como desaparecida em 8 de abril e encontrada morta três dias depois sem vida.

Deve-se notar que, segundo informações oficiais, o corpo de Yanet foi abandonado em uma sala de trabalho negra, localizada na estrada Alpuyeca-Grutas, no auge da colônia La Toma, e apresentava sinais de tortura e espancamentos.

Após a notificação de sua morte, familiares, amigos e coletivos feministas se reuniram em Tetecala para exigir justiça.

De acordo com as informações não oficiais, Laura Yanet nasceu no Texas, Estados Unidos; no entanto, como afirma seus parentes, a jovem chegou há cinco meses ao município de Morelos, para cuidar do pai, que sofre de um problema visual. O desaparecimento de Yanet ocorreu depois que ele saiu para o trabalho, sua família relatou que depois disso ele não atendeu mais o celular.

Nas redes, foi anunciado que a última vez que ele foi visto foi por volta das 16:30 horas deixando seu trabalho localizado em Actopan.

O corpo desmembrado de Evelin Afiune Ramirez, de 22 anos, foi localizado na tarde de sábado, 26 de março. Estava dentro de sacos pretos abandonados em uma propriedade na cidade de Santa Inés em Cuautla, Morelos.

De acordo com informações oficiais, a jovem desapareceu após participar de uma entrevista de emprego. Evelin havia se formado recentemente na universidade e em 24 de março saiu de casa para procurar trabalho, mas não voltou mais, então seus parentes relataram seu caso à Procuradoria-Geral de Morelos.

Deve-se notar que nos primeiros dias de abril, moradores da cidade de Santa Inés, no município de Cuautla, divulgaram um vídeo mostrando o suposto responsável pelo feminicídio movendo o corpo em um diabinho.

As investigações sobre o caso estão focadas em uma possível rede de tráfico de pessoas, que operaria enganando suas vítimas com entrevistas de emprego.

(foto: Captura de pantalla)

Até agora este ano, o estado de Morelos teve um aumento no caso dos feminicídios. De acordo com relatos e acompanhamentos da mídia, a partir de 1º de abril, 19 mortes violentas classificadas como feminicídios pelas autoridades foram registradas.

Deve-se notar que durante janeiro cinco casos foram relatados, em quatro de fevereiro, em março outros nove, e até agora em abril há mais dois casos: Evelin e Laura Yanet.

Os municípios onde houve o maior número de tais crimes são: Cuernavaca, Amacuzac, Tepalcingo, Cuatla, Yecapixtla, Temixco, Tlaltizapán, Emiliano Zapata, Jiutepec, Xochitepec e Yuatepec.

O estado governado pelo ex-jogador de futebol, Cuauhtémoc Blanco Bravo, tem sido palco de marchas para exigir justiça nos últimos meses.

Deve-se notar que, desde 5 de abril, a Comissão Independente de Direitos Humanos de Morelos (CIDH), organização não governamental que conseguiu implementar um alerta de violência de gênero em oito municípios da entidade em 2015, solicitou uma reunião urgente com funcionários do governo federal Ministério do Interior para revisar esse mecanismo, uma vez que os feminicídios estão aumentando no estado.

CONTINUE LENDO: