María Pía Copello diz que Peter Fajardo escreveu para ela pedindo que ela aparecesse em Esto es Guerra depois de lutar

María Pia Copello continua enfrentando o produtor de Esto es Guerra, Peter Fajardo. Como você se lembra, tudo começou quando a apresentadora reclamou ao vivo que nas últimas semanas eles não estão dando a ela o tom de o programa e que eles a estão deixando de lado desde que ele teve uma discussão com o chefe do reality show.

Desde essa data, ele não falou com ela e não foi convidado para nenhuma reunião, e também esclareceu que não sabe os motivos pelos quais está chateado com ela. Por isso, começaram a surgir rumores de uma possível demissão por parte do apresentador.

No entanto, em 11 de abril, María Pia Copello surpreendeu ao revelar que foi o produtor que ligou para ela para que ela não saísse do reality show e continuasse trabalhando ao seu lado. Isso ocorreu durante os confrontos clássicos que foram experimentados todos os dias entre ela e sua parceira Johanna San Miguel.

“Qualquer coisa que eu queira reclamar eu tenho que fazer com as câmeras, porque ninguém aqui me dá uma bola. Eu reclamo com o produtor e ele não se importa. Não sei mais a quem recorrer”, começou a dizer a influenciadora causando a indignação de sua dupla de motoristas, porque diz que interpreta a 'vítima'.

Além disso, depois de ver uma reportagem em que Peter Fajardo apontou que realmente não conhecia María Pia Copello e reafirmou que estava brigando com ela, o intérprete de 'Like' e 'Dancing Alone' revelou com risada que ela está no programa nesta segunda-feira a pedido do produtor.

“Se eu aparecesse hoje (11 de abril) aqui é porque ele (Peter) me escreveu, porque se ele não tivesse escrito para mim na sexta-feira, eu não estaria aqui”, disse o também animador infantil pedindo seu celular para mostrar o histórico de ligações e conversas que corroborariam sua versão.

Deve-se notar que a atriz cômica comentou certa vez que Fajardo não estava feliz com María Pia porque ela não ouviu nenhuma das ordens que lhe deu, fazendo com que elas se distanciassem até o momento.

Lembre-se de que ambos mostraram uma forte relação amical, já que nos últimos anos, os dois compartilharam seus aniversários juntos e às vezes foram vistos curtindo momentos com outros amigos.

María Pia Copello conta que Peter Fajardo escreveu para ela pedindo que ela aparecesse no EEG depois de lutar. VÍDEO: America TV

