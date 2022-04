María del Carmen Alva culpa os Ministérios da Cultura e do Turismo pela destruição de Kuelap

Através de sua conta no Twitter, a parlamentar da Ação Popular evidenciou sua indignação ao considerar que os ministros Alejandro Salas (MinCul) e Roberto Sánchez (Mincetur) estão mais preocupados em defender “a incompetência do Executivo ”, do que na salvaguarda do patrimônio nacional.

“A inação de Mincetur e Mincul diante dos eventos que destroem o Monumento Kuélap é indignada. Em vez de dar entrevistas justificando a incompetência do Executivo, o ministro Salas deve cuidar da herança peruana. O desgoverno danifica a Fortaleza de Kuelap”, tuitou Alva Prieto.

Tuit de María del Carmen Alva.

PRESIDENTE PREOCUPADO

De acordo com declarações do chefe do Ministério da Cultura, que esta manhã partiu para o complexo arqueológico de Kuélap para fazer uma avaliação dos deslizamentos de terra ocorridos nos últimos dias, o O presidente Pedro Castillo está preocupado com a situação.

“O presidente Pedro Castillo está muito preocupado com a situação, ele nos pediu para relatar a situação que vamos mostrar e, claro, amanhã também estaremos respondendo ao Congresso o que corresponde à situação do Kuelap”, disse ele à TV Perú.

Na véspera, Alejandro Salas, falou sobre os dois colapsos das paredes do perímetro em Kuelap e especificou que “não cairá”.

“Vamos restaurar o Kuelap adequadamente, vamos recuperar essa parte da nossa cultura que foi abandonada por muitos anos. Que o povo peruano fique calmo, que o compromisso do governo Pedro Castillo com o Ministério da Cultura visa recuperar Kuélap. Kuelap não vai cair”, disse o ministro Salas.

Ele também afirmou que em fevereiro sua administração havia declarado o local uma emergência, porque “já havia evidências de que tanto a umidade quanto a chuva e dois movimentos telúricos, em novembro e fevereiro, fizeram com que as estruturas desta fortaleza fossem enfraquecidas”.

Além disso, ele garantiu que 140 mil solas foram transferidas para a Unidade Desconcentrada do Amazonas para realizar essas obras e criaram um grupo de trabalho para a recuperação arqueológica de Kuelap.

“Minha administração onze dias depois de assumir o cargo declarou Kuelap uma emergência, porque já havia evidências de que tanto a umidade quanto as chuvas e dois movimentos telúricos ocorridos em novembro de 2021 e em fevereiro deste ano fizeram com que as estruturas desta fortaleza fossem enfraquecidas”, Salas disse.

Colapso na fortaleza de Kuelap. VÍDEO: Canal N

TELEFÉRICO SUSPENSO

O serviço de teleférico para o complexo arqueológico de Kuélap foi suspenso em decorrência dos colapsos que afetaram a parede perimetral do referido monumento, principal atração turística do Amazonas.

Isso foi relatado pela Telecabinas Kuélap S.A. que gerencia esse serviço por meio de um comunicado publicado em sua conta oficial do Facebook. “Informamos que amanhã (hoje) não haverá atenção devido ao fechamento do Monumento Arqueológico de Kuelap”, disse.

A medida foi confirmada pelo administrador das gôndolas de Kuélap, Martín Cieza Medina, de seu escritório localizado no distrito de Tingo, de onde parte o teleférico. ” O fechamento do serviço foi ordenado porque não há cuidados no sítio arqueológico devido ao colapso da parede do perímetro. Dependemos dos cuidados prestados em Kuelap”, disse.

Ele argumentou que o fechamento de Kuelap os está prejudicando porque eles tinham expectativas de que neste longo feriado para a Páscoa um grande número de turistas chegaria. “Os prestadores de serviços turísticos também foram afetados por essa situação de emergência”, disse Cieza.

