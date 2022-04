Marcelino Núñez marcou gol de vôlei no Sporting Cristal x Universidade Católica pela Copa Libertadores 2022

O Sporting Cristal visitou a Universidad Católica em partida válida pela 2ª data do grupo H da Copa Libertadores 2022. O estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, foi palco de uma partida em que ambas as equipes precisaram da vitória após as derrotas sofridas no primeiro dia. Nesse sentido, e quando a partida não foi definida nas áreas, Marcelino Núñez parecia marcar um gol de vôlei e ultrapassar os 'sulistas'.

O U. Católica marcou 1-0 contra o Sporting Cristal pela Copa Libertadores 2022. (Vídeo: ESPN).

PREVIA

O Sporting Cristal visita a Universidad Católica esta terça-feira, dia 12, no Estádio San Carlos de Apoquindo (Santiago) para a segunda data do Grupo H da Copa Libertadores 2022. A equipe peruana quer levantar a cabeça impondo-se fora de casa.

E é que nas primeiras oito rodadas da Liga 1 eles marcaram apenas 12 pontos e estão na décima posição, 8 atrás do líder Deportivo Municipal. Além disso, a derrota da última sexta-feira para a Universidade César Vallejo, em Trujillo, acabou afundando uma equipe que costuma lutar pelos primeiros lugares.

Na estreia do torneio continental contra o Flamengo do Brasil, eles também não conseguiram marcar nenhum ponto depois de perder por 2 a 0 em Lima. Há também jogadores que não estão se apresentando no seu melhor nível, como Alejandro Hohberg, Gianfranco Chavez, Nilson Loyola, Horacio Calcaterra e Jhilmar Lora, para mencionar os mais surpreendentes.

No caso do elenco 'cruzado', ele vive um momento bastante semelhante. Ele está em nono lugar no Campeonato PlanVital com 12 unidades e em 9 partidas disputadas. No entanto, o impressionante é que dos últimos 7 confrontos, 6 terminaram em derrota e apenas 1 em vitória. Números bastante alarmantes para uma equipe que acabou campeã em sua liga no ano passado.

Na Copa, o elenco 'sulista' sucumbiu à visita a Talleres de Córdoba no primeiro encontro desta edição da Copa Libertadores. O gol foi marcado por Hector Fertoli, que deixou seu rival afundado e em apuros para o que vem a seguir.

Diego Buonanotte e Fernando Zampedri, que são os eixos do ataque 'mapocho' e as figuras principais. O primeiro tem 2 assistências em 8 partidas e o segundo é o artilheiro atual da equipe com 6 gols em 9 jogos. Eles se juntam à promessa chilena, o atacante Gonzalo Tapia, que aos 20 anos é recorrente nos onze iniciais e acumulou 2 gols em 8 ocasiões nesta temporada.