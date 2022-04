Luisito Comunica insultou funcionários da companhia aérea mexicana por perderem suas bagagens: “Idiotas”

Luisito Comunica é um dos youtubers mais famosos do México, que se caracterizou por documentar suas várias viagens ao redor do mundo.E é que dias depois de se tornar viral por apontar que compra ingressos extras quando vai ao cinema para se sentar longe das pessoas, o famoso homem foi novamente imerso em polêmica porque insultou os trabalhadores de uma companhia aérea.

Foi a partir de suas histórias no Instagram que o influenciador apontou que o problema começou porque, em primeiro lugar, eles não queriam deixá-los embarcar no navio que estava com destino ao Canadá.

“Eles quase não nos deixaram entrar no avião. Ele não disse nada sobre onde estava na porta. Não dizia onde estava o avião. Chegamos a uma fila de todos embarcando e ainda carregando a mala. Para mim que meu carnal era ruim, porque eles não queriam deixá-lo embarcar depois de se atrasar um pouco, o bom é que se eles nos deixarem subir, voaremos, voaremos, é claro que vamos. Não confie nas telas dos aeroportos”, disse.

No entanto, os problemas não pararam por aí, pois quando ele conseguiu embarcar no avião não decolou imediatamente, o que fez Luisito começar a ficar impaciente com a situação.

“Estamos de pé há meia hora. Acho que vamos ficar de pé por mais meia hora. Isso está muito atrasado, previsto e cumprido. E o irmão de 'você não pode abri-lo porque está ficando tarde'. O voo estava programado para 5:50 e são quase 7:30. Entendemos que há um atraso, que eles não queriam nos deixar entrar porque estávamos atrasando o voo, mas ei agora, sou uma pessoa reclamante. Vou calar a boca. Para parar de reclamar.”

Além disso, quando chegou ao seu destino, o youtuber atacou os trabalhadores da companhia aérea não apenas por causa dos inconvenientes anteriores, mas porque sua bagagem foi perdida.

“Bem, com a notícia de que os imbecis da companhia aérea perderam nossa bagagem e são duas da manhã. Está frio e só trazemos isso. A moral não confia nas companhias aéreas, em ninguém e é bom apresentar denúncia”, disse.

Além disso, Luisito destacou que, apesar do mau tempo, nem tudo se perdeu, porque sua mãe (com quem viajava) guardava sua mala e com isso podiam ter algumas roupas para se cobrir do frio.

“Vamos ver se é útil, felizmente minha mãe não documentou. Ele nos emprestou um suéter. Fizemos um relatório, vamos ter que comprar muitas roupas. A companhia aérea nos paga? Isso compensa para nós? A coisa boa que nos resta de aprender, ainda é não confiar na Aeroméxico. A Aeroméxico nos disse que geralmente leva uma semana para devolver as malas”, concluiu.

Os internautas foram rápidos em reagir a isso e vários deles tinham opiniões contraditórias, enfatizando que o tratamento em certas companhias aéreas nem sempre era o melhor, enquanto outros acrescentaram que o influenciador costumava falar bem quando o patrocinava.

Parece que a Aeroméxico é especializada em perder malas porque @LuisitoComunica também perdeu suas malas no início da manhã deixando-o sem roupa, sem casaco no aeroporto do Canadá a 0 graus”, “Que coisa terrível! ! Mas quando @Aeromexico lhe dá os voos, ele os recomenda lá, e agora os chama de 'imbecis' que incongruência”, foram algumas das menções que circularam nas redes sociais.

