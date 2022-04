Jorge López Peña, novo ministro da Saúde: “O uso de máscara ainda será obrigatório”

Embora o número de infecções e mortes por COVID-19 esteja em seu nível mais baixo atualmente, o novo Ministro da Saúde, Jorge López Peña, descartou por enquanto que o uso obrigatório de máscaras seja eliminado em espaços públicos de todo o país.

“De acordo com os estudos que temos do Instituto Nacional de Saúde e Epidemiologia (INS), a máscara ainda não vai ser removida, não podemos fazer”, disse em uma atividade no Parque de las Leyendas.

INS PEDE PARA CONTINUAR USANDO UMA MÁSCARA

O novo chefe de Saúde, que substitui o censurado Hernán Condori, referiu-se à recomendação feita pelo INS de que o uso da máscara no Perú deve permanecer obrigatório em locais abertos e fechados devido à baixa taxa de aplicação da terceira dose da vacina COVID-19 e à presença de subvariantes do vírus.

O chefe do Instituto Nacional de Saúde (INS), Victor Suárez, disse à RPP na segunda-feira que o Perú está 49% vacinado com terceiras doses, mas também com grandes lacunas entre as regiões.

“A cobertura não é homogênea nacionalmente. Precisamos aumentar isso para poder, com tranquilidade, começar a relaxar certas medidas, como o uso de máscaras em espaços abertos sem aglomeração”, disse Suarez.

Além disso, ele disse que o avanço da incidência de novas variantes do COVID-19, como OMICRON BA.2, é outro elemento importante a considerar antes de relaxar as medidas de biossegurança. Ele indicou que o BA.2 seria 30% mais contagioso do que a variante BA.1, que causou a terceira onda em janeiro deste ano.

“Inicialmente, estávamos fazendo cerca de 250 amostras por semana. Isso significava que BA.2, no início, eram casos isolados com menos de 1% das amostras. Na última semana, já correspondia a 5%. A cada semana ou duas, o número de casos pode ser dobrado por BA.2 ″, disse ele.

CAPACIDADE ESCOLAR

Quanto à abertura de até 100% da capacidade nas escolas, Suarez disse que isso depende do progresso da vacinação das crianças e do monitoramento do aumento de casos na população escolar. Mas ressaltou que, após o início das aulas, “não houve aumento de casos relacionados à abertura de escolas”.

ENCONTRO DA FACULDADE DE MEDICINA E MINSA

Na segunda-feira, as autoridades do Ministério da Saúde (Minsa) e da Faculdade de Medicina do Perú (CMP) se reuniram para promover o Conselho Nacional de Saúde (CNS), através do qual poderão tomar decisões conjuntas e abordar os principais problemas de saúde do país.

Durante a reunião, o Ministro da Saúde, Jorge López, e o reitor da CMP, Raúl Urquizo, coordenaram diferentes ações para fortalecer a vacinação contra a COVID-19 e outras doenças, bem como para abordar a melhoria da infraestrutura, equipamentos e recursos humanos das diferentes unidades de saúde em todo o país.

“Isso nos permitirá avaliar os diferentes problemas e doenças que foram negligenciados pela pandemia, pois nesses dois anos ele se dedicou ao enfrentamento do COVID-19”, disse Jorge López e ressaltou que essas reuniões entre a CMP e a Federação Médica Peruana fortalecem o trabalho de Minsa, pois nos permite conhecer as necessidades de uma forma global do setor.

