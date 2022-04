Indonésia aprovou nova lei de violência sexual em meio a uma onda crescente de casos

Speaker of the House Puan Maharani waves after Indonesia's parliament passed a bill to tackle sexual violence, in Jakarta, Indonesia, April 12, 2022. Antara Foto/Galih Pradipta/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN INDONESIA.

O parlamento da Indonésia aprovou uma lei de longo alcance na terça-feira punindo a violência sexual depois que um caso recente em que o diretor de um internato islâmico estuprou e engravidou vários estudantes o levou a tomar medidas.

A legislação definhou por anos em meio a argumentos de que tem uma ideologia feminista liberal que contraria os valores religiosos e culturais na maior nação de maioria muçulmana do mundo.

A lei reconhece que homens e meninos podem ser vítimas de violência sexual. O Código Penal indonésio, um legado da era colonial holandesa, reconhece apenas estupro e crimes lascivos cometidos por homens contra mulheres e não tem disposições sobre restituição ou outros remédios para vítimas e sobreviventes.

A lei reconhece nove formas de violência sexual: assédio sexual físico e não físico, tortura sexual, contracepção forçada, esterilização forçada, casamento forçado, escravidão sexual, exploração sexual e cyberbullying sexual.

Além de reconhecer a violência sexual como crimes puníveis, a lei prevê disposições para a proteção e recuperação das vítimas.

Dos nove partidos políticos na Câmara, apenas o conservador Partido da Justiça Próspera, de base muçulmana, conhecido como PKS, rejeitou-o porque queria que o projeto proibisse relações sexuais extraconjugais e homossexuais.

A lei foi aprovada uma semana depois que um tribunal superior da Indonésia condenou o diretor de um internato islâmico à morte por estuprar pelo menos 13 estudantes por cinco anos e engravidar alguns deles. Várias meninas tinham 11 e 14 anos e foram estupradas por vários anos, provocando um clamor público sobre como eles não o pegaram antes.

Em janeiro, o presidente Joko Widodo pediu à Câmara dos Deputados que acelere a deliberação sobre o projeto de lei de violência sexual, já que ele definhou na legislatura desde 2016, quando os críticos criticam os legisladores por “não entenderem a crise”.

“A proteção das vítimas de violência sexual deve ser nossa preocupação comum e deve ser tratada com urgência”, disse Widodo.

De acordo com a nova lei, os autores de violência sexual baseada em mídia eletrônica podem pegar até 4 anos de prisão e uma multa de 200 milhões de rúpias ($13.920) e até 6 anos e 300 milhões de rúpias ($20.880) se for realizada com o objetivo de extorquir, coagir e até enganar as vítimas. Os autores de exploração sexual podem pegar até 15 anos de prisão e uma multa de 1 bilhão de rúpias ($69.600).

A lei também exige que o governo estabeleça e regule um fundo fiduciário e serviços de recuperação para ajudar as vítimas.

O projeto de lei foi iniciado pela Comissão Nacional de Violência contra as Mulheres em 2012 e pede que seja acelerado após o chocante estupro coletivo e assassinato de uma menina de 13 anos por 14 homens bêbados em Bengkulu em 2016.

O último rascunho ganhou o apoio da maioria quando as disposições sobre estupro e aborto forçado foram removidas do projeto de lei para evitar sobreposição com propostas de alteração do Código Penal.

Dados do governo mostraram que pelo menos 797 crianças se tornaram vítimas de violência sexual somente em janeiro, ou 9,13% do total de crianças vítimas em 2021, que atingiu 8730, 25% a mais do que em 2020. Em 2020, registrou 45.069 casos de violência sexual contra meninas e mulheres desde que o projeto de lei foi redigido em 2012.

(Com informações da AP)

